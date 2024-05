Voller Terminkalender Dementi: Prinz Harry wird Vater Charles in London nicht treffen

Während Prinz Harrys aktuellen London-Besuchs wird es zu keinem Zusammentreffen mit Vater Charles kommen. (lau/spot)

SpotOn News | 07.05.2024, 16:32 Uhr

Prinz Harry hält sich derzeit in London auf. Zu einem Treffen mit Vater Charles wird es jedoch nicht kommen, wie ein Sprecher des Herzogs von Sussex jetzt bestätigt hat.

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der von ihm selbst ins Leben gerufenen Invictus Games ist Prinz Harry (39) am 7. Mai in London eingetroffen. Während seines Besuchs ist jedoch kein Treffen mit König Charles III. (75) geplant, wie ein Sprecher von Prinz Harry bestätigte. Seinen Vater wird der Ehemann von Herzogin Meghan (42) demnach nicht treffen, da "dies aufgrund des vollen Programms Seiner Majestät leider nicht möglich sein" wird, zitiert der "Daily Mirror" aus einer Erklärung des Sprechers von Harry.

Mit Herzogin Meghan geht es weiter nach Nigeria

Weiter heißt es, dass Prinz Harry "natürlich Verständnis für den Terminkalender seines Vaters voller Verpflichtungen und verschiedener anderen Prioritäten" habe. Der 39-Jährige hoffe demnach, seinen Vater König Charles "bald zu sehen".

Prinz Harry ist am Dienstag ohne Ehefrau und Kinder aus Kalifornien kommend in London eingetroffen. Der "Daily Mail" vorliegende Videoaufnahmen zeigen ihn bei der Ankunft im Armoury House in der britischen Hauptstadt, wo eine Podiumsdiskussion zu den Invictus Games geplant ist. Am morgigen 8. Mai findet dann ein Jubiläumsgottesdienst in der Londoner St.-Pauls-Kathedrale statt.

Im Anschluss an die Jubiläumsfeierlichkeiten soll Prinz Harry noch in dieser Woche mit Ehefrau Meghan weiter nach Nigeria reisen. Der ranghöchste Militärbeamte des afrikanischen Landes hat sie eingeladen. Auch hier geht es um die Invictus Games.

Prinz Harrys Besuch in Großbritannien ist der erste, seit seine Schwägerin Prinzessin Kate (42) am 22. März ihre Krebs-Erkrankung bekannt gegeben hat. Laut "Daily Mail" wird nicht erwartet, dass es während Harry London-Aufenthalt zu einem Zusammentreffen mit Prinz William (41) oder Prinzessin Kate kommen wird. Das Verhältnis der Geschwister gilt seit der Veröffentlichung von Harrys Memoiren "Spare" (auf Deutsch: "Reserve") als zerrüttet.