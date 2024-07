Mit dem Helikopter nach Edinburgh Holyrood-Woche: König Charles III. trifft in Schottland ein

König Charles III. war während des Auftakts zur Holyrood-Woche sichtlich gut gelaunt. (wue/spot)

SpotOn News | 02.07.2024, 16:33 Uhr

König Charles III. und Königin Camilla sind zu einem offiziellen zweitägigen Schottland-Besuch im Rahmen der Holyrood-Woche eingetroffen. Das Paar reiste per Helikopter nach Edinburgh.

König Charles III. (75), der trotz seiner Krebserkrankung vermehrt öffentliche Termine wahr nimmt, ist mit Königin Camilla (76) zu einem offiziellen Schottland-Besuch in Edinburgh eingetroffen. Das königliche Paar reiste laut britischer Medienberichte angeblich von Birkhall aus mit dem Helikopter an. Die beiden sollen auf dem schottischen Landsitz von Charles zuvor das Wochenende verbracht haben.

Charles läutet Holyrood-Woche ein

Der offizielle Aufenthalt findet im Rahmen der traditionellen Holyrood-Woche statt, in der König Charles III. jährlich mehrere Tage in Schottland verbringt. Da am 4. Juli bei den Briten eine Parlamentswahl stattfindet, fällt der Besuch in diesem Jahr aber mit nur zwei Tagen verkürzt aus. Die königliche Familie habe Termine verschoben, "die den Anschein erwecken könnten, von der Wahlkampagne abzulenken", zitiert die britische BBC.

Zu Beginn des Besuchs nahm der König am 2. Juli symbolisch die Schlüssel der Stadt Edinburgh entgegen, die 2024 ihr 900. Jubiläum feiert. Diese Geste gilt als offizieller Beginn der Holyrood-Woche. König Charles III. führte während einer militärischen Zeremonie zudem eine Inspektion einer Ehrengarde im Garten des Holyrood-Palastes durch – der offiziellen Residenz des britischen Monarchen in Schottland.

Royale Gartenparty und eine große Ehre

Während die Königin einen Empfang gibt, an dem unter anderem Schriftsteller und Buchhändler teilnehmen, hält der König eine Invesiturzeremonie ab. Zu einer späteren Gartenparty sollen Charles und Camilla am Dienstag von seinem Bruder Prinz Edward (60) und dessen Ehefrau Sophie (59) begleitet werden.

Für den Mittwoch ist eine Zeremonie in der St.-Giles'-Kathedrale geplant, an der neben dem Königspaar auch Thronfolger Prinz William (42) teilnehmen soll. Camilla und Edward werden dem Bericht zufolge in den Distelorden (Order of the Thistle) aufgenommen. Die Aufnahme in den höchsten schottischen Ritterorden wird durch den König entschieden. Eine Feier auf Edinburgh Castle im Rahmen des Stadtjubiläums markiert das Ende des Besuchs.