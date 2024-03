Glückwünsche auf Instagram Demi Lovato: Emotionale Geburtstagsgrüße an ihren Verlobten Jutes

Demi Lovato und ihr Verlobter Jutes: Läuten bei ihnen schon bald die Hochzeitsglocken? (tj/spot)

SpotOn News | 29.03.2024, 15:01 Uhr

Den letzten Beziehungen der Sängerin und Schauspielerin Demi Lovato war keine lange Dauer beschieden. Mit ihrer neuen Flamme, dem Sänger Jutes, ist sie nun bereits seit über einem Jahr zusammen. Zum 32. Geburtstag schickte sie ihm eine süße Liebeserklärung.

Demi Lovatos (31) letzte Beziehung mit dem Sänger und Schauspieler Max Ehrich (32) endete äußerst unschön. Nur zwei Monate nach der Blitz-Verlobung folgte bereits das Liebes-Aus – von dem ihr empörter Ex angeblich selbst nur über Berichte in der Boulevard-Presse erfahren haben will. Die zuckersüßen Grüße an ihren jetzigen Verlobten Jutes (32) zu dessen Geburtstag am 28. März deuten darauf hin, dass die Beziehung dieses Mal einen glücklicheren Verlauf nehmen könnte.

"Ich danke dem Universum jeden Tag"

Auf ihrem Instagram-Account postete Lovato ein stylisches Porträt von ihr und dem kanadischen Sänger und schrieb dazu: "Mein Engel, ich danke dem Universum jeden Tag, dass es dich gibt und dass ich dich eines Tages heiraten darf. Ich liebe dich, auf ein weiteres gemeinsames Jahr um die Sonne… Happy Birthday Baby."

Die beiden sind seit Sommer 2022 ein Paar und verkündeten im Dezember 2023 ihre Verlobung. In einem Interview in der "Howard Stern Show" verriet Demi Lovato noch vor der Verlobung, dass sie sich mit einer Hochzeit noch Zeit lassen wolle, aber "definitiv" mit Jutes Kinder haben wolle. In dem Interview betonte sie, dass ihre neue Beziehung auf einem festen Fundament gebaut sei: "Jetzt bin ich an einem Ort, an dem ich eine tolle Beziehung habe und mein Freund ein Jahr älter ist als ich, und wir wachsen zusammen. Es fühlt sich so gesund an."