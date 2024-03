Stars Demi Lovato: Sie bereut Selbst-Kritik

Demi Lovato -SCREAM VI Premiere, New York, March 6, 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.03.2024, 11:40 Uhr

Demi Lovato bereut es, in ihren jungen Jahren „so kritisch“ mit sich selbst gewesen zu sein.

Der 31-jährige Star, der schon als Kind berühmt wurde, hat verraten, dass er sich wünscht, er hätte „Selbstliebe“ schon viel früher angenommen.

Auf die Frage, welchen Rat sie ihrem Teenager-Ich geben würde, sagte Demi gegenüber ‚PEOPLE‘: „Was ich meinem Teenager-Ich sagen würde, ist, dass du dich nicht an die Standards anderer halten solltest, nur an deine eigenen. Und wenn deine eigenen zu kritisch werden, dann schau in dich hinein und versuche, diese Selbstliebe zu finden. Ich denke, es ist wirklich wichtig, Selbstliebe zu finden, egal wie alt man ist.“ Demi hat im Laufe ihrer Karriere viel über Schönheit und Make-up gelernt. Die Schauspielerin und Sängerin erzählte: „Der beste Beauty-Tipp, den ich von jemandem am Set bekommen habe, ist, niemals mit Make-up zu schlafen. Ich habe das sowieso nie gemacht, aber es immer wieder zu hören, war einfach sehr wichtig und hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Ich schlafe nie in meinem Make-up. Es spielt keine Rolle, wie spät es nachts geworden ist. Es spielt keine Rolle, ob ich bis zum Morgen wach bin. Ich schminke mich ab und mache meine Hautpflegeroutine und ich bin sehr fleißig dabei. Das habe ich gerade hinter mir.“

In der Zwischenzeit gibt Demi zu, dass sich ihre Beziehung zu den sozialen Medien in den letzten Jahren „weiterentwickelt“ habe. Die ‚Cool for the Summer‘-Hitmacherin, die mehr als 150 Millionen Follower auf Instagram hat, hat ihre eigene Strategie entwickelt, um mit Online-Negativität umzugehen. Sie sagte: „Wenn ich etwas Negatives sehe, wirkt sich das nicht mehr so auf mich aus wie früher. Und ich weiß nicht, ob das nur am Alter liegt oder daran, wie viele Jahre ich schon in der Öffentlichkeit stehe, ich lasse es einfach nicht mehr so bei mir sitzen wie früher. Es hat nicht mehr die Macht über mich, wie es früher der Fall war.“