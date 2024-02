Model Taylor Hill macht es vor Der Grunge-Bixie-Haarschnitt ist der coolste Look 2024

Taylor Hill weiß, wie der "Cool Girl"-Look funktioniert: Das Model trägt seit einiger Zeit einen Grunge Bixie - eine Mischung aus Bob und Pixie Cut. (the/spot)

SpotOn News | 22.02.2024, 21:00 Uhr

Die Neunziger sind immer noch zurück: Kein Wunder, dass das auch die Trendfrisuren des Jahres beeinflusst. Model Taylor Hill zeigt uns den coolsten Haarschnitt 2024: Darum ist der Grunge Bixie Haircut die beste Wahl...

Diesen Kurzhaarschnitt tragen 2024 alle "Cool Girls": Die Neunziger Jahre lassen mal wieder grüßen und machen den Grunge Bixie zur coolsten und gefragtesten Frisur des Jahres. Unter einem Bixie-Haarschnitt versteht man eine Mischung aus klassischem Bob und Pixie Cut. Model Taylor Hill (27) trägt die angesagte Frisur seit einiger Zeit und zeigt auf ihrem Instagram-Profil anhand von diversen Looks, wie vielseitig der Grunge Bixie Hairstyle ist.

Das macht den Grunge Bixie Hairstyle aus

"Der Grunge Bob ist die kantigere, künstlerische Schwester des Parisian Bobs", erklärt Hairstylistin Hollie Rose Clarke im Gespräch mit dem Mode- und Lifestyle-Blog "Who What Wear". "Die Frisur ist unbeschwerter und etwas kürzer, das stumpfe Finish eines klassischen Bobs geht zugunsten von weicher Textur und kürzeren Schichten verloren. Das Gesicht wird stark umrahmt, indem die charakteristischen Ecken des Bobs abgeschnitten werden und stattdessen ein von Bardot inspirierter Pony hinzugefügt wird."

Wem steht der Grunge Bixie Haircut?

Bei einem Grunge Bob bzw. Bixie geht es vor allem darum, die natürliche Textur des Haars hervorzuheben. Er ist daher für jede Art von Haarstruktur geeignet, da er individuell an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden kann. Der Haarschnitt passt daher sowohl für dickes als auch für feines oder lockiges Haar. Der Grunge Bixie ist die perfekte Frisur für alle, die sich einen pflegeleichten Look wünschen, der erst durch ihre natürliche Haar-Textur so richtig zur Geltung kommt. Wer feines Haar hat, bekommt durch die vielen verschiedenen Schichten des Schnitts optisch mehr Fülle und Volumen im Haar.