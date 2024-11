Er mischt die Reisegruppe auf „Destination X“: Nico Schwanz steigt in Folge zwei in den Bus

Model und Reality-TV-Star Nico Schwanz begibt sich für ProSieben auf ein Reiseabenteuer im "Destination X"-Bus. (the/spot)

SpotOn News | 11.11.2024, 09:07 Uhr

Seit vergangener Woche ist die Promi-Reisegruppe im "Destination X"-Bus unterwegs. Ab dieser Woche bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen neuen Reisegefährten. Nico Schwanz steigt in Folge zwei dazu.

Neues Gesicht im blickdichten "Destination X"-Bus: Wie der Sender ProSieben am Montag (11. November) in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, kommt auf der zweiten Etappe von Pisa zum unbekannten Ziel Model und Reality-Star Nico Schwanz (46) als neuer Teilnehmer zur bisher bestehenden Reisegruppe hinzu.

Das war für Nico Schwanz besonders herausfordernd

Erst in der zweiten Folge hinzuzukommen, sei für ihn eher ein Nachteil, verrät Schwanz in einem Interview mit dem Sender über seinen überraschenden Reiseantritt: "Die Gruppe, die ich vorfand, hatte schon einige Tage miteinander verbracht und dadurch eine enge Verbindung aufgebaut." Das habe es für ihn schwieriger gemacht, Anschluss zu finden und sich in die Gruppe zu integrieren.

Eine weitere Herausforderung sei der Platzmangel und die Enge im Bus gewesen – "vier bis sechs Stunden am Stück, ohne die Möglichkeit rauszukommen oder sich richtig zu bewegen, auf kleinstem Raum". Besonders gut habe er sich mit Leyla Lahouar (28) und Tina Ruland (58) verstanden.

Um was geht es bei "Destination X"?

Die neue Abenteuer-Reality-Show "Destination X" ist vergangene Woche auf ProSieben und Joyn gestartet. Immer donnerstags ab 20.15 Uhr begeben sich dabei acht Star-Abenteurer auf eine Schnitzeljagd durch Europa, bei der sie anhand von Challenges herausfinden müssen, wo sie sich gerade befinden.

Wer beim Einzeichnen auf der Europakarte am weitesten vom wahren Standort entfernt ist, scheidet aus und muss den Bus verlassen. In der ersten Folge waren neben Lahouar und Ruland zudem die Promis Ekaterina Leonova (37), Madita van Hülsen (43), Andreas Elsholz (52), Philipp Boy (37), Max Bornmann und Hanna Sökeland (30) mit von der Partie.