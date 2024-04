Film Dev Patel: ‚Monkey Man‘-Actionszenen führten zu Verletzungen

Dev Patel - special screening of Monkey Man at Picture house Central - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.04.2024, 16:00 Uhr

Dev Patel erzählte, dass die Dreharbeiten zu ‚Monkey Man‘ für ihn von Verletzungen geplagt waren.

Der ‚Slumdog Millionär‘-Schauspieler gab sein Debüt als Regisseur, als er für den Action-Thriller hinter der Kamera stand und gab zu, dass er sich während der ersten großen Action-Sequenz die Hand gebrochen hatte und sich einer Operation unterziehen musste.

Dev verriet in einem Gespräch gegenüber ‚Variety‘: „In der ersten großen Actionszene habe ich mir die Hand gebrochen, einige Zehen gebrochen, eine Schulter gezerrt, Augeninfektionen gehabt, ich hatte blaue Flecken …“ Auf die Frage, wie der Star an der Augeninfektion erkrankt sei, erklärte Patel: „Ich bin auf dem Badezimmerboden gekrochen und alles ist überschwemmt gewesen. Wir haben diese Szene drei Tage lang gedreht. Die gesamte Crew kam mit ihren schmutzigen Schuhen herein und dieses Wasser war im wahrsten Sinne des Wortes schmutzig.“ Schauspieler Sikandar Kher, der mehrere Kampfszenen mit Dev drehte, lobte den Filmemacher dafür, dass er die Verletzungen überstand, er aber Angst davor hatte, ihn zu verletzen, als sie gemeinsam an dem Projekt arbeiteten. Der Star fügte hinzu: „Ich dachte: ‚Mann, das ist zu viel, weil du dem Typen nicht noch mehr wehtun willst.‘ Es ist genug, aber er hat es geschafft.“ Dev sprach zudem über die Möglichkeit einer Fortsetzung von ‚Monkey Man‘, wenn der Film gut ankommen sollte. ‚Monkey Man‘ wird am 5. April in die Kinos kommen.