Im feenhaften Slipdress in Paris DiCaprios Freundin Vittoria läuft bei allen wichtigen Fashion Shows

Vittoria Ceretti im cremefarbenen Slipdress bei der Chloé-Fashion-Show für Frühjahr und Sommer 2025 in Paris. (the/spot)

SpotOn News | 26.09.2024, 18:45 Uhr

Sie ist bereits seit sie 14 Jahre alt ist im Model-Business unterwegs: Im Moment scheint Vittoria Ceretti, die Freundin von Hollywoodstar Leonardo DiCaprio, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere angekommen zu sein. Sie ist bei jeder wichtigen Fashion Show vertreten.

Sie ist derzeit auf den begehrtesten Laufstegen der Welt zu finden: Im Moment erobert Vittoria Ceretti (26), seit zirka einem Jahr bekannt als aktuelle Freundin von Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (49), die Runways der Pariser Fashion Show. Bei der Chloé Show am Donnerstag (26. September) präsentierte das italienische Model ein cremefarbenes Slipdress mit zartrosa Spitzenbesatz am Dekolleté.

Dazu trug sie auf dem Laufsteg elegante Wedges in Rosa mit braunem Keilabsatz sowie eine weiße Häkeltasche mit goldenen Henkeln. Filigraner sommerlicher Schmuck in Form von goldenen Muscheln rundete den Chloé-Look für die Sommerkollektion 2025 ab. Der luftig-romantische Look betonte zusammen mit dem schlichten Styling von Haaren und Make-up die natürliche Schönheit der 26-Jährigen, die seit August 2023 mit Leonardo DiCaprio liiert sein soll.

Vittoria Ceretti läuft für alle bekannten Labels

Vor der Fashion Week in Paris war Ceretti für die angesagtesten Label bei der Fashion Week in Mailand gelaufen. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte sie am Montag (23. September) zum Ende der Modenschauen in Mailand und zum Start der Modenschauen in Paris einen Post, der sie liegend auf einem Bett zeigt.

"Milano Milano… grazie", kommentierte sie weitere Impressionen und erwähnte zudem die Marken, für die sie als Model tätig war: Max Mara, Gucci, Versace, Dolce & Gabbana sowie The Attico. Neben Chloé werden sich wohl auch in Paris noch einige namhafte Labels in ihr Portfolio hinzugesellen. Die Paris Fashion Week läuft noch bis 1. Oktober – am letzten Tag findet traditionell die Chanel Show im Grand Palais.

Zuletzt wurde Ceretti an der Seite von Leonardo DiCaprio bei seinem obligatorischen Jacht-Sommerurlaub auf dem Mittelmeer gesichtet. Die Italienerin arbeitet seit ihrem 14. Lebensjahr als Model und hat im Laufe ihrer Karriere bereits diverse Erfolge gefeiert. Sie war bereits einmal verheiratet. Ihre Ehe mit einem italienischen DJ hielt von Juni 2020 bis Juni 2023.