Vittoria Ceretti findet es lästig, als ‚die Freundin von' bezeichnet zu werden

Vittoria Ceretti - Paris - March 2025 - Pierre Suu - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.03.2025, 09:00 Uhr

Vittoria Ceretti findet es „nervig“, wenn Frauen, die mit berühmten Männern zusammen sind, als „die Freundin“ ihres Partners bezeichnet werden.

Das Model (26), das mit Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio (50) zusammen ist, äußerte sich zum ersten Mal öffentlich zu ihrer Beziehung, seit die beiden im August 2023 zum ersten Mal zusammen gesehen wurden.

In einer neuen Titelgeschichte für die April-Ausgabe 2025 der ‚Vogue‘ bezeichnete sie Leonardo als einen „sehr, sehr berühmten Schauspieler“ – ohne ihn jedoch namentlich zu erwähnen. Über die Aufmerksamkeit, die man bekommt, wenn man mit jemandem zusammen ist, der sehr bekannt ist, erklärte Vittoria: „Sobald man mit jemandem zusammen ist, der eine größere Fangemeinde hat als man selbst, wird man zur ‚Freundin von‘ – oder zum ‚Freund von‘, um genau zu sein. Und das kann extrem nervig sein. Plötzlich sprechen die Leute über dich als die Freundin von so-und-so, die die Ex von so-und-so war. Es ist also nicht schön, wenn man denkt, dass man nicht lieben kann, wen man will, nur weil die Leute einem ein Etikett aufkleben müssen.“ Zu dem, was die französische ‚Vogue‘ als Verabredung mit „einem der begehrtesten Menschen der Welt“ bezeichnete, sagte sie: „Das ist etwas, das man lernt. Wenn das, was man erlebt, echt ist, wenn man weiß, dass man sich liebt, dann gibt es keinen Grund, beunruhigt zu sein. Denn Liebe schützt und gibt Vertrauen.“

Vittoria und Leonardo haben ihre Beziehung seit ihrem Beginn vor fast zwei Jahren weitgehend geheim gehalten. Sie wurden jedoch bei mehreren Gelegenheiten gesehen, unter anderem bei einem Urlaub auf St. Barts im Dezember 2024. Das Paar ist häufig zusammen verreist und wurde im August 2024 beim Segeln vor der Küste Sardiniens fotografiert.