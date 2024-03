Bei Modenschau von Stella McCartney Die Beatles in Paris: Paul McCartney und Ringo Starr in der Front Row

Ringo Starr (l.) und Paul McCartney bei der Paris Fashion Week. (smi/spot)

SpotOn News | 04.03.2024, 15:13 Uhr

Paul McCartney und Ringo Starr erobern die Fashion Week in Paris: Die beiden Ex-Beatles besuchten gemeinsam die Modenschau von Stella McCartney. Zwischen den Musik-Legenden nahm die Tochter eines verstorbenen Popstars Platz.

Für Paul McCartney (81) wurde die Fashion Week in Paris zu einem Mix aus Familientreffen und Beatles-Reunion. Die Musiklegende war bei der Modenschau von Tochter Stella McCartney (52) zu Gast. Der stolze Vater nahm mit Ehefrau Nancy Shevell (51) in der ersten Reihe Platz. Neben ihm saß sein alter Beatles-Mitstreiter Ringo Starr (83), der von seiner langjährigen Ehefrau Barbara Bach (76) begleitet wurde.

Video News

Paris Jackson zwischen den Beatles

Die beiden einzigen noch lebenden Beatles nahmen neben anderen Stars in der Front Row bei Stella McCartneys Show Platz. Dort saßen auch Schauspielerin Charlotte Rampling (78) und Ex-Spice-Girl Melanie C (50). Paris Jackson (25), Tochter des verstorbenen King of Pop Michael Jackson (1958-2009), nahm sogar zeitweise zwischen den Ex-Beatles Platz, wie auf mehreren Bildern zu sehen ist. Paul McCartney hatte in den 1980er Jahren zwei Songs mit ihrem Vater aufgenommen. Auf dem Laufsteg lief unter anderem Lila Moss (21), Tochter von 1990er-Ikone Kate Moss (50).

Stella McCartney ließ sich für ihre neue Kollektion erneut vom Kleiderschrank ihrer verstorbenen Mutter inspirieren. Linda McCartney (1941-1998) war bis zu ihrem Tod mit Paul McCartney verheiratet. Nach dem Ende der Beatles formierten Paul und Linda die Band Wings. Bereits bei ihrer Modenschau im vergangenen Jahr dienten die Kostüme der Wings Stella McCartney als Vorbild.

Stella McCartney ist seit vielen Jahre eine feste Größe in der Fashion-Welt und entwarf unter anderem schon für Chloé, Gucci, H&M und Adidas Mode. 2001 gründete sie ihr eigenes Modeunternehmen unter ihrem Namen.