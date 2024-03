Bekannte Investoren kämpfen um Deals „Die Höhle der Löwen“: Neue Staffel startet Anfang April

Die Investoren der 15. Staffel von "Die Höhle der Löwen" v.l.n.r.: Tijen Onaran, Carsten Maschmeyer, Janna Ensthaler, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau und Tillman Schulz. (dr/spot)

SpotOn News | 13.03.2024, 15:33 Uhr

Die beliebte Gründershow "Die Höhle der Löwen" geht in die nächste Runde: VOX zeigt die 15. Staffel ab dem 8. April. Auf den Investoren-Stühlen gibt es bei den neuen Folgen keine Veränderungen.

Es geht weiter mit der beliebten VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen". Wie der Sender am Mittwoch bekannt gab, werden die insgesamt acht neuen Folgen ab dem 8. April 2024 auf dem gewohnten Sendeplatz am Montagabend um 20:15 Uhr zu sehen sein. Als Investoren sind auch in der 15. Staffel erneut Ralf Dümmel (57), Dagmar Wöhrl (69), Carsten Maschmeyer (64), Nils Glagau (48), Janna Ensthaler (40), Tijen Onaran (38) und Tillman Schulz (34) mit von der Partie. Hier gibt es zur vorangegangenen Staffel also keine Veränderungen.

Judith William steigt noch nicht wieder ein

Die beliebte Löwin Judith Williams (52) kündigte das Ende ihrer "DHDL"-Pause erst für die 16. Staffel an, die höchstwahrscheinlich im Herbst ausgestrahlt werden wird. "Die Höhle der Löwen" läuft bereits seit 2014 auf dem TV-Sender VOX und ist der deutsche Ableger der britischen Sendung "Dragon's Den", das in den USA unter dem Namen "Shark Tank" läuft. In jeder Sendung stellen Gründerinnen und Gründer den Investoren ihr Produkt vor und hoffen, dass sich einer der Löwen an ihren Firmen beteiligt.

Bislang wurden mehr als 130 Folgen und mehrere Specials bei VOX ausgestrahlt. Aus der ersten Staffel ist von den ursprünglichen Investoren aktuell keiner mehr dabei. Williams kehrt als Urgestein wie bereits erwähnt erst in der zweiten Jahreshälfte 2024 auf ihren gewohnten Platz zurück. Maschmeyer und Dümmel folgten erst 2016.