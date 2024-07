Frank Mutters vor der Kamera „Shopping Queen“: Guidos Ehemann kommentiert zum allerersten Mal

Guido Maria Kretschmer ist seit zwölf Jahren bei "Shopping Queen" zu sehen - erstmals trat nun sein Partner Frank Mutters ebenfalls vor die Kamera. (the/spot)

SpotOn News | 12.07.2024, 11:11 Uhr

Seit zwölf Jahren steht Guido Maria Kretschmer für "Shopping Queen" vor der Kamera. Jetzt feierte auch sein Ehemann Frank Mutters Premiere und kommentierte den Look einer Kandidatin.

Premiere bei "Shopping Queen": Seit zwölf Jahren kommentiert Modemacher Guido Maria Kretschmer (59) die Outfits der Kandidatinnen im beliebten TV-Format auf VOX. Was es in all den Jahren noch nie gab: Dass sich sein Ehemann Frank Mutters (69) ebenfalls vor die Kamera traut. Doch in der Folge am Donnerstag (11. Juli) konnte ihn Kretschmer überreden, sich kurz neben ihm zu zeigen und sogar seine Meinung zu einem Look zu äußern.

Während Guido Maria Kretschmer gerade der Münchner "Shopping Queen"-Kandidatin Suse dabei zusieht, wie sie ein passendes Kleid zum Motto "Schöne Schlappen: Kreiere einen angesagten Look mit Badelatschen" sucht, sagt er plötzlich: "Der Frank ist da. Komm einmal vor die Kamera, Frank. Einmal, einmal, einmal." Und dann erscheint tatsächlich sein Ehemann im Bild, woraufhin Kretschmer bittet: "Sag doch mal was, Frank."

Das Kleid gefällt, die Schuhe nicht

Der 69-Jährige äußert daraufhin seine Meinung zu dem grün, rosa und schwarz gemusterten Kleid, das die Kandidatin in diesem Moment gerade als Kombination zu ihren Badelatschen mit Leoparden-Muster in Erwägung zieht. "Ich mag ja Grün und Rosa. So ein bisschen Komplementärfarben." Doch die Schuhe sind offenbar nicht sein Geschmack: "Nee, die Schlappen … Zu viel Mustermix. Das gefällt mir nicht!"

"Shopping Queen" mit Guido Maria Kretschmer läuft montags bis freitags um 15 Uhr auf VOX und dazu parallel im Livestream auf RTL+, wo es auch alle Folgen der Sendung als Stream gibt.