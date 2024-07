"Sing meinen Song"-Spin-off im Herbst „Sing meinen Schlager“: Matthias Reim & Marianne Rosenberg sind dabei

Marianne Rosenberg und Matthias Reim stehen mit ihren größten Hits im Zentrum der neuen VOX-Show "Sing meinen Schlager". (the/spot)

SpotOn News | 25.07.2024, 17:37 Uhr

Beim Tauschkonzert-Spin-off "Sing meinen Schlager" wird sich im August in Magdeburg alles um die Hits zweier Legenden drehen: Marianne Rosenberg und Matthias Reim lassen ihre Hits von Kollegen und Kolleginnen interpretieren.

Schlager-Fans dürfen sich auf ein neues Sommerspecial im TV freuen: Wie der Sender VOX am Donnerstag (25. Juli) bekannt gegeben hat, werden im August zwei Folgen der neuen Musikshow "Sing meinen Schlager" produziert. Das Konzept beruht auf dem erfolgreichen Format "Sing meinen Song", bei dem verschiedene Musikerinnen und Musiker an einem Abend die größten Hits einer Kollegin oder eines Kollegen aus ihrer Runde auf ihre eigene Art und Weise interpretieren.

"Sing meinen Schlager" mit Matthias Reim und Marianne Rosenberg

Bei "Sing meinen Schlager" werden an zwei Abenden die Hits der beiden Schlager-Legenden Marianne Rosenberg (69) und Matthias Reim (66) im Fokus stehen. Andere bekannte Größen aus dem Musikbereich werden Lieder wie "Er gehört zu mir" von Rosenberg oder "Verdammt ich lieb Dich" von Reim neu interpretieren – einzeln, im Duett oder Ensemble. Das Star-Aufgebot reicht hier von Semino Rossi (62) über Conchita Wurst (35) und Anna-Maria Zimmermann (35) bis hin zu Eko Fresh (40). Moderiert wird die neue Schlager-Show von Inka Bause (55) – bekannt als "Bauer sucht Frau"-Moderatorin.

Live-Shows am 15. und 16. August in Magdeburg

Im kommenden Monat finden im Elbauenpark in Magdeburg die Aufzeichnungen der beiden Folgen "Sing meinen Schlager" statt, bei denen jeweils 1.000 Schlagerfans live dabei sein können: Am 15. August steht Matthias Reim im Fokus, am 16. August folgt die Show mit Marianne Rosenberg. Die Ausstrahlung der Musik-Sendung ist laut VOX für Herbst 2024 geplant.

Bereits seit April ist bekannt, dass es mit "Sing meinen Schlager" ein Spin-off zu "Sing meinen Song" geben wird. "Ein großes Open-Air-Spektakel vor Live-Publikum" sei geplant, verriet damals die Programmgeschäftsführerin Kirsten Petersen im Interview mit "DWDL". Von "Sing meinen Song" gibt es bereits elf Staffeln (als Stream verfügbar bei RTL+). Bei dem Tauschkonzert wird jedem Musiker ein eigener Abend gewidmet. Jeder der anderen Teilnehmer covert ein Lied des Künstlers und lässt es so in anderen Tönen erklingen.