Stars Die Passion: Diese Sängerin spielt Maria

Hannes Jaenicke - April 2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2024, 12:43 Uhr

Das Passionsstück wird am 27. März live aus Kassel ausgestrahlt. Mit dabei ist auch ein No-Angels-Mitglied.

Nadja Benaissa wird in ‚Die Passion‘ die Rolle der Maria übernehmen.

Erstmals wurde das christliche Musiktheaterstück 2022 mit DSDS-Star Alexander Klaws als Jesus live im Fernsehen ausgestrahlt. Die neuartige Inszenierung wurde nach ihrer damaligen Fernsehpremiere vielfach in den Medien diskutiert und stieß dabei unter anderem auch auf harsche Kritik. Obwohl die Uraufführung des TV-Projekts ziemlich hohe Einschaltquoten erzielen konnte, entschied sich der zuständige Sender RTL 2023 gegen eine erneute Ausstrahlung des Stückes. In diesem Jahr soll ‚Die Passion‘ dagegen wieder pünktlich zum Osterfest live im Fernsehen übertragen werden. Wie jetzt bekannt wurde, wird die Rolle der Maria dabei von Nadja Benaissa verkörpert werden. Über die Teilnahme an der Produktion sagte das No-Angels-Mitglied im Interview mit RTL: „Es hat mich tief in meinem Innersten berührt, als ich erfuhr, dass ich Maria sein darf. Mir bedeutet der Glaube an Gott sehr viel. Er gibt mir Kraft, Zuversicht und Sinn in meinem Leben.“

Die Live-Ausstrahlung von ‚Die Passion‘ ist für den 27. März angesetzt. Neben Benaissa werden laut ‚Promiflash’-Berichten außerdem Timur Ülker als Petrus, Francis Fulton-Smith als Pontius Pilatus und Jimi Blue Ochsenknecht als Judas in Kassel auf der Bühne zu sehen sein. Als Erzähler fungiert in diesem Jahr Hannes Jaenicke. Der erfahrene Schauspieler betonte in einem Interview mit RTL, dass seine Mitwirkung an ‚Die Passion‘ für ihn besondere Bedeutung habe. „In Zeiten zunehmender Geschichts-Amnesie, Bildungsferne und der Tatsache, dass an Festen wie Weihnachten und Ostern heute eine starke Geschenkekultur zu überwiegen scheint, finde ich es wichtig, gelegentlich an die Fundamente unserer christlich-jüdischen Geschichte zu erinnern“, erklärte er im Gespräch.