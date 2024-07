Stars Süße Liebeserklärung von Alexander Klaws

Alexander Klaws - 03.02.17 - Koeln - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.07.2024, 15:15 Uhr

"Familie ist nicht nur wichtig - Familie ist alles." Mit diesem Zitat von Schauspieler Michael J. Fox begann Alexander am Dienstag (9. Juli) ein langes Instagram-Posting, welches eine süße Liebeserklärung an seine Familie werden sollte.

Alexander Klaws (40) und Ehefrau Nadja Scheiwiller (39) erwarten derzeit ihr drittes gemeinsames Kind.

Jetzt richtet der Musiker im Netz bewegende Worte an seine Familie und betont, dass er Liebe inzwischen neu definiert. Für den ersten ‚DSDS‘-Gewinner steht die Familie an oberster Stelle, was er nun mit einem bewegenden Beitrag erneut betont. Er teilte ein Foto, welches ihn und seine Frau Nadja sowie die beiden gemeinsamen Kinder auf der Freilichtbühne von Bad Segeberg zeigt – hier spielt der Star bei den Karl-May-Festspielen den Winnetou.

Unter dem Foto bemerkte er: „Diese dreieinhalb Menschen bedeuten mir mein Leben. Ich liebe meine Familie über alles, die mir Kraft und den Glauben gibt, alles erreichen zu können – genauso wie meine wunderschöne Frau Nadja, die mir jeden Tag neue Gründe gibt, mich neu in sie zu verlieben.“ Nach 14 Jahren zusammen verlaufe es nicht immer harmonisch, betont der baldige Dreifachvater. „Wir haben unsere Ups immer erst realisiert, wenn mal wieder ein Down kam, aber genau diese haben uns geformt, NOCH näher zusammengeschweißt und dieses ausgelutschte ‚L‘-Wort neu erfinden lassen“, schwärmt Klaws.

Er schließt mit folgenden rührenden Worten: „Ich liebe meine Familie über alles, die mir Kraft und den Glauben gibt alles erreichen zu können – genauso wie meine wunderschöne Frau @nadjas_balanceart die mir jeden Tag neue Gründe gibt, mich neu in sie zu verlieben. Ein hoch auf unsere DOWNS, die uns hierhin gebracht haben! Danke!“ Das Pärchen hat sich 2010 bei den Proben zum Musical ‚Tarzan‘ kennen und lieben gelernt. Sohn Lenny erblickte im Jahr 2017 das Licht der Welt. Rund drei Jahre später erweiterte Sohn Flynn Milow das Familienglück. Nun sind sie schon bald zu fünft.