Tour durch Großbritannien Die schönsten Drehorte: Auf den Spuren von „Bridgerton“

In der dritten Staffel wird es vor allem um Colin Bridgerton und Penelope Featherington gehen. Wird sich bei den beiden eine Liebesgeschichte anbahnen? (nah/spot)

SpotOn News | 16.05.2024, 14:05 Uhr

Der erste Teil der dritten Staffel von "Bridgerton" kommt am 16. Mai auf Netflix. Fans, denen das nicht reicht, können die Orte des Geschehens selbst besuchen. Das sind schönsten Drehorte der Serie.

Die Netflix-Serie "Bridgerton" geht im Mai mit einer neuen Staffel an den Start. Die Serie führt die Zuschauer und Zuschauerinnen ins frühe 19. Jahrhundert nach England. Neben den atemberaubenden Kostümen kann die Serie auch mit romantischen und historischen Kulissen überzeugen. Die Drehorte befinden sich in Großbritannien und sind teilweise für Touristen zugänglich.

Video News

Die Geschichte von "Bridgerton" spielt eigentlich im Londoner Stadtteil Mayfair. Doch die Dreharbeiten fanden zum größten Teil im nahegelegenen Bath statt. Die Architektur des einstigen Kurorts stammt aus der Regency-Epoche, in der auch die Serie spielt.

Historische Architektur in Bath

So ist das Zuhause der Familie Featherington beispielsweise in Bath zu finden. Das No. 1 Royal Crescent gehört zu einem Wohnkomplex von rund 30 Häusern, die einen Halbkreis bilden. Heute ist das No. 1 ein Museum. Der Wohnsitz der Familie Bridgerton befindet sich dagegen in London. Das Ranger's House liegt neben dem Greenwich Park im Südosten der englischen Metropole. Die imposante Villa ist in Wirklichkeit ein Museum und beherbergt knapp 700 Kunstwerke.

Besuch bei den Adelshäusern

Der Wohnsitz von Königin Charlotte befindet sich ebenfalls in London: Im Schloss Hampton Court Palace lebten bereits einige britische Monarchen – darunter auch Heinrich VIII. Am Ufer der Themse gelegen, ist das barocke Bauwerk ein schöner Anblick. Im Norden Englands, in der Nähe von York, ist der Duke of Hastings zu Hause. Castle Howard diente bereits mehreren Produktionen als Kulisse.

Ab 16. Mai wird die neue Staffel von "Bridgerton" auf dem Streamingdienst Netflix zur Verfügung stehen. Zunächst werden die ersten vier Folgen erscheinen. Am 13. Juni folgen dann weitere vier Episoden. In der dritten Staffel wird es vor allem um Colin Bridgerton und Penelope Featherington gehen. Wird sich bei den beiden eine Liebesgeschichte anbahnen?