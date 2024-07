Sieg gegen die Slowakei Ed Sheeran, William und Idris Elba feiern England beim Achtelfinale

Ed Sheeran unterstützte Englands Fußballnationalmannschaft gegen die Slowakei live im Stadion. (smi/spot)

SpotOn News | 01.07.2024, 11:43 Uhr

Ob im Stadion, beim Glastonbury-Festival oder am Bildschirm: Stars wie Prinz William, Ed Sheeran oder Idris Elba feierten England für den knappen Sieg im Achtelfinale der Fußball-EM gegen die Slowakei.

Mit Ach und Krach zog Englands Nationalmannschaft bei der Fußball-EM ins Viertelfinale ein. Die prominenten Fans der Three Lions zeigten sich nach dem denkbar knappen 2:1-Sieg im Achtelfinale gegen die Slowakei am Sonntag (30. Juni) nach Verlängerung erleichtert.

"Achterbahn der Gefühle" für Prinz William

Als "Achterbahn der Gefühle" bezeichnete Prinz William (42) auf X die Partie. "Auf geht's, England", schrieb der Prinz of Wales und Präsident des englischen Fußballverbandes FA. "Viertelfinale, wir kommen", schloss William seinen Post, in dem er die offizielle Meldung der englischen Nationalmannschaft teilte.

Emotional rollercoaster! Let's go @England! Quarter finals here we come! W https://t.co/4KaJkJcWAa — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 30, 2024

Auch Premierminister Rishi Sunak (44) drückte trotz Wahlkampf seinem Land bei der EM die Daumen. "Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist", schrieb er auf X mit Blick auf den späten Ausgleich.

Ed Sheeran leidet und feiert im deutschen Stadion

Ed Sheeran (33) erlebte die EM-Achterbahnfahrt vor Ort. Der Sänger saß im Stadion in Gelsenkirchen auf der Tribüne. Zusammen mit drei Freunden sah er, wie sein Team in der 25. Minute das 0:1 einfing. Danach tat sich England schwer, erst in der Nachspielzeit erzielte Jude Bellingham (21) den Ausgleich. Mit einem spektakulären Fallrückzieher rettete der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund sein Team in die Verlängerung. Darin köpfte Harry Kane (31) schnell den Siegtreffer.

In den Bildern aus der Arena AufSchalke, die Ed Sheeran im England-Trikot zeigen, ist ein Wechselbad der Gefühle zu sehen. Zunächst sang Ed Sheeran lautstark die Nationalhymne mit, später gab es eher gequälte bis enttäuschte Blicke. Am Ende fallen er und seine Freunde sich in die Arme.

Ed Sheeran war schon beim Gruppenspiel der Engländer gegen Dänemark live dabei. In Frankfurt wurde er von seinem Vater begleitet. Gegen Dänemark war übrigens auch Prinz William im Stadion, der für das Achtelfinale nicht nach Deutschland gereist war.

Nachrichten aus Glastonbury

Parallel zur Fußball-EM in Deutschland stand am Wochenende in England ein weiteres Highlight an: Das renommierte Festival von Glastonbury. Während des Auftritts der Kanadierin Avril Lavigne (39) waren laut "Sky News" viele Zuhörer abgelenkt, da sie auf dem Handy das Match gegen die Slowakei verfolgten.

Der Filmstar und Musiker Idris Elba (51) trat bei Glastonbury auf und ließ sich über das Ergebnis unterrichten. "Ich habe gehört, es ist ein 2:1, haben wir gewonnen?", fragte er laut "Sky News". "Hey, Glückwunsch – sehr gut England", sagte der "Luther"-Star, als er die Antwort gehört hatte.