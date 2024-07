Geplant sind 120 neue Folgen „Die Landarztpraxis“: Dreharbeiten zu Staffel drei starten noch 2024

Caroline Frier spielt in der Serie "Die Landarztpraxis" Dr. Sarah König, Oliver Franck spielt Dr. Fabian Kroiß. (the/spot)

SpotOn News | 11.07.2024, 17:00 Uhr

Die Geschichte von Dr. Sarah König in "Die Landarztpraxis" am Schliersee geht weiter: Noch dieses Jahr startet der Dreh zu Staffel drei. Zuschauer dürfen sich derweil auf zwei neue Vorabendserien in Sat.1 freuen.

Fans der Vorabendserien in Sat.1 dürfen sich auf Nachschub freuen. Wie am Donnerstag (11. Juli) bekannt gegeben wurde, starten noch in diesem Jahr die Dreharbeiten zur dritten Staffel der Serie "Die Landarztpraxis" mit Caroline Frier (41) als Dr. Sarah König.

Über 100 neue Folgen "Die Landarztpraxis"

Insgesamt sind für die Fortsetzung 120 neue Folgen geplant. Die zweite Staffel der Serie, deren Handlung am Schliersee in Bayern spielt, läuft derzeit noch bis zum 28. August in Sat.1 und ist als Stream bei Joyn verfügbar.

"Die Spreewaldklinik" startet Ende August

Wenn "Die Landarztpraxis" Ende August in die Sendepause geht, müssen die Zuschauer allerdings nicht auf eine Serie im Vorabendprogramm in Sat.1 verzichten. Wie ebenfalls bekannt gegeben wurde, erscheint am 29. August "Die Spreewaldklinik".

Darin spielt Sina-Valeska Jung (45) die Ärztin Lea Wolff, die im Spreewald in einen neuen Job und ein neues Zuhause startet. An ihrer Seite werden Muriel Baumeister (52) als Chefärztin Dr. Barbara Berg und Karsten Speck (64) als Oberarzt Dr. Gregor Wemuth zu sehen sein. In vorerst 80 Folgen begibt sich Dr. Lea Wolff auf die Suche nach ihrer Tochter, die sie vor 20 Jahren als Jugendliche zur Adoption freigegeben hat.

"Für alle Fälle Familie" vervollständigt das Vorabend-Trio

Ab kommender Woche entsteht zudem eine neue Sat.1-Vorabendserie für 18 Uhr: In "Für alle Fälle Familie" spielt Anna Angelina Wolfers (45) die Familienrichterin Julia "Jule" Beyer. Ort des Geschehens ist die Gegend rund um die Mosel. In den 80 Folgen, die im Herbst starten sollen, ist zudem unter anderem die Schauspielerin Isabel Varell (62) zu sehen.