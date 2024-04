Als Botschafter für "BetterUp" Allein in San Francisco: Prinz Harry im Einsatz für mentale Gesundheit Prinz Harry ist bei Auftritten in der Öffentlichkeit in der Regel in Gesellschaft seiner Ehefrau Meghan anzutreffen. Bei einer Panel-Diskussion in San Francisco legte der britische Royal allerdings nun mal wieder einen Solo-Auftritt hin.