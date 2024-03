Bei Tennis-Event in Kalifornien Diese Beine! Sophia Thomalla zieht im Mini-Kleid die Blicke auf sich

Sophia Thomalla an der Seite ihres Partners Alexander Zverev beim "Taste of Tennis"-Event im kalifornischen Indian Wells. (the/spot)

SpotOn News | 06.03.2024, 13:23 Uhr

Ein Auftritt, der ihren Sexappeal und seine Lässigkeit vereint: Bei einem Tennis-Event in Kalifornien haben Sophia Thomalla und Alexander Zverev mit ihrem Pärchen-Auftritt die Blicke auf sich gezogen.

Strahlend schön an der Seite von Tennis-Star Alexander Zverev (26): Zusammen mit ihrem Partner besuchte Sophia Thomalla (34) am Dienstag (5. März) in den USA das "Taste of Tennis"-Event in Kalifornien. Dort finden derzeit vom 4. bis zum 17. März 2024 die Indian Wells Open 2024 statt, an denen auch Zverev teilnimmt. Beide hatten sich für das abendliche Event in Schale geworfen: Zverev in sportlich-schickem Weiß, Thomalla in sexy Schwarz.

"Ihr seid so ein schönes Paar!"

Die 34-Jährige trug ein extrem kurzes, leicht transparent wirkendes Mini-Hemdblusenkleid. Während die aufgeknöpfte Knopfleiste ihr Dekolleté betonte, kamen durch den kurzen Rock ihre Beine perfekt zur Geltung. Ihre Füße steckten derweil in filigranen Riemchen-High-Heels. Ein strahlendes Lächeln, sowie streng zurück frisierte Haare und schlichtes Make-up komplettierten Thomallas Look.

Zverev trug im Gegensatz zu seiner Freundin ein lässiges weißes T-Shirt sowie eine weiße Hose und weiße Sneaker. Ein grauweißes Hemd rundete sein Outfit ab. Auf Instagram waren die Fans von diesem Couple-Look begeistert: "Ihr seht toll aus!" oder "Ihr seid so ein schönes Paar!" lauteten die Kommentare zu dem gemeinsamen Foto.

Seit Ende 2021 ist Sophia Thomalla mit Deutschlands derzeit größtem Tennis-Star Alexander Zverev zusammen. Seitdem begleitet sie ihn oft zu seinen Turnieren rund um den Erdball.