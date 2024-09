Neue Dokusoap bei RTLzwei „Diese Büchners“: Danni Büchner zwischen Schmutzwäsche und TV-Glamour

"Diese Büchners": Diego, Jada, Danni, Joelina und Jenna (v.l.) (smi/spot)

SpotOn News | 25.09.2024, 22:15 Uhr

Nach vielen Jahren bei "Goodbye Deutschland!" haben Danni Büchner und ihre Familie jetzt ihre eigene Dokusoap. In der ersten Folge von "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" gibt die alleinerziehende Mutter Einblicke in ihr Leben zwischen Haushalt und TV-Glamour.

"Haushaltsplan – funktioniert nicht". "Zeitmanagement als fünffache Mutter – funktioniert nicht". Danni Büchner (46) zeigt sich zu Beginn von "Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen" überfordert. Die Dokusoap begleitet die "Goodbye Deutschland!"-Auswanderin und zweifache Dschungelcamperin in ihrem Alltag auf Mallorca. Für ihr erstes Soloformat ist die Reality-Darstellerin vom "Goodbye Deutschland!"-Sender VOX zu RTLzwei gewechselt. Dort laufen die vier Folgen von "Diese Büchners" ab dem 25. September mittwochs um 21:15 Uhr (auch bei RTL+).

"Diese Büchners", das sind neben Matriarchin Danni ihre fünf Kinder. Seit dem Tod von "Goodbye Deutschland!"-Star Jens Büchner (1969-2018) kümmert sich die zweifache Witwe als alleinerziehende Mutter um sie. Joelina (24) macht gerade eine Ausbildung zur Flugbegleiterin und versucht sich nebenher als Influencerin. Volkan (22) gibt als Hobby Arbeiten an, im Haushalt bringt er sich eher unfreiwillig ein, zumindest in der ersten Folge. Jada (19) studiert in Palma Jura, unter anderem weil sie gerne diskutiert.

Und dann sind da noch die Zwillinge Jenna und Diego, die Danni vor sieben Jahren mit Jens Büchner bekam, sie sind auf Mallorca geboren und aufgewachsen. Die Twins könnten kaum unterschiedlicher sein. Er sieht sich als Spanier, sie als Deutsche. Er ist zappelig und sie ruhig, er sieht sich als Star der Sendung, sie hält sich vornehm zurück und hilft ihrer Mutter.

Verlassen Joelina und Jada bald das Nest?

Die Großfamilie könnte schon bald um einiges kleiner werden. Denn Joelina und Jada wollen bald "das Nest verlassen" (Danni). Aus Kostengründen sollen die Schwestern in eine gemeinsame Wohnung ziehen, was beiden nicht schmeckt. Schließlich verstehen sich die jungen Frauen, die für ProSieben schon gemeinsam im "Forsthaus Rampensau" waren, schon im großen Haus nicht. Wie soll das erst in einer kleineren Wohnung sein? Die Schwestern streiten schon jetzt über die potenzielle Anzahl der Zimmer und wer sich wann wo frei bewegen darf.

Ansonsten steht aber Danni Büchner im Mittelpunkt der Sendung. Die Dokusoap soll ihr Doppelleben zwischen ganz normalem, finanziell nur leicht privilegiertem Familienleben und TV-Glamour zeigen. In der ersten Folge steht aber erstmal ersteres im Mittelpunkt. Danni fährt die Kleinen im Pyjama zur Schule, dann räumt sie im Haus ihren erwachsenen Kindern hinterher und sammelt die Schmutzwäsche ein.

Nur gegen Ende der kurzweiligen und sympathischen Auftaktfolge ist zu sehen, wie sie sich mit Tochter Jada ein Outfit für ein TV-Interview in Deutschland aussucht. Darüber hinaus streckt Danni Büchner die Fühler nach einem neuen "Business" aus. Die umtriebige Geschäftsfrau spielt mit dem Gedanken, wieder in die Gastronomie einzusteigen und in die Bar ihrer Freundin zu investieren.