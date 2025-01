"Nicht aus dem Fernsehen, sondern live" Diesen Politiker würde Ekaterina Leonova gerne persönlich kennenlernen

"Let's Dance"-Star Ekaterina "Ekat" Leonova findet einen deutschen Top-Politiker so interessant, dass sie ihn "gerne persönlich kennenzulernen" würde.

Bei "Let's Dance" verdrehte Profitänzerin Ekaterina Leonova (37) so manchem Teilnehmer den Kopf. Privat hat die gebürtige Russin noch nicht den Richtigen gefunden. Welchen prominenten Mann die Tänzerin laut "RTL"-Interview gerne kennenlernen würde, dürfte einige überraschen.

Bei dem Netzwerk-Event "Frauen100", das Frauen aus Wirtschaft, Politik, Medien, Unterhaltung und Sport zusammenbringt, waren neben zahlreichen prominenten und einflussreichen Damen auch zwei Politiker anwesend: Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (55) sowie Bundeskanzler Olaf Scholz (66).

Als Leonova gefragt wird, mit welchem der beiden Staatsmänner sie ein Foto machen wollen würde, steht ihre Wahl schnell fest: "Ich würde Olaf Scholz sehr gerne persönlich kennenlernen", gibt die preisgekrönte Tänzerin zu. "Also nicht aus dem Fernsehen, sondern live. Also es ist sehr, sehr, sehr interessant und sehr spannend, was er uns erzählt. Kurz vor dem entscheidenden Moment."

Den "Prinzen auf dem weißen Schimmel" treffen

Ihr Interesse an Olaf Scholz ist rein politischer Natur. Den Mann fürs Herz sucht die hübsche Russin noch immer: Im Interview mit der "Bild"-Zeitung hat sie erst im November betont, dass sie die Suche nach einem Partner nicht aufgibt: "Auf gar keinen Fall!" Ihr fester Vorsatz für dieses Jahr sei dagegen, das Single-Dasein zu beenden: "Gesund bleiben, meine Familie öfter sehen und der Prinz auf dem weißen Schimmel."

Liebende Menschen um sie herum würden der Profitänzerin Halt und Sicherheit geben. "Gerade als Ausgleich zu meinem beruflichen Leben brauche ich bodenständige Menschen und ganz viel Austausch mit denjenigen, denen ich blind vertraue und die immer für mich da sind", betonte Ekaterina Leonova.

Vor ihrem Plan B(eziehung) steht allerdings die neue Staffel "Let's Dance" (RTL), die am 21. Februar startet.