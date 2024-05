Jana Ina Zarrella als Moderatorin Dieses neue Kochformat stellt Frank Rosin auf die Probe

Frank Rosin stellt sich in "Wer kocht das Beste für die Gäste?" einer neuen Küchen-Challenge. (the/spot)

SpotOn News | 23.05.2024, 11:53 Uhr

In der neuen Koch-Show "Wer kocht das Beste für die Gäste?" fordern namhafte Köche Frank Rosin zum Duell. Wer am Ende die meisten der 33 kritischen Gäste überzeugen kann, gewinnt die Sendung.

Sat.1 bringt im Juli eine neue Koch-Show an den Start: In der Sendung "Wer kocht das Beste für die Gäste?" wird Frank Rosin (57) in jeder Show von einem anderen Koch herausgefordert. Das kündigte der Sender am Donnerstag (23. Mai) an. Das Besondere an dem Format: Die Kontrahenten müssen sich einer großen Jury stellen – ihren 33 Gästen. Das heißt, insgesamt kommen dann in drei Runden 99 Gänge auf 33 Teller zum Probieren. Durch den Abend führt Jana Ina Zarrella (47) als Moderatorin.

Der erste Herausforderer ist Alexander Herrmann

In der ersten Ausgabe von "Wer kocht das Beste für die Gäste?" stellt sich Rosin dem Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann (52). Ausgestrahlt wird die Show erstmals am 3. Juli in Sat.1 um 20.15 Uhr. Bereits sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung gibt es die neue Koch-Show aber schon auf Joyn als Stream.

Rosins Gegner für die weiteren Folgen stehen bereits ebenfalls fest: Der bekannte TV-Koch duelliert sich in den darauffolgenden Wochen außerdem mit Cornelia Poletto (52), Johann Lafer (66), Ali Güngörmüs (47), Mario Lohninger (50) und The Duc Ngo (49). Auch bei diesen Duellen gilt: Wer nach drei Gängen die meisten Gäste auf seiner Seite hat, gewinnt die Sendung.