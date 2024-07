"Selten so etwas Gutes gesehen" Jana Ina Zarrella schwärmt von Taylor-Swift-Konzert in Gelsenkirchen

Jana Ina Zarrella besuchte gemeinsam mit Ehemann Giovanni Zarrella das Taylor-Swift-Konzert in Gelsenkirchen. (jom/spot)

SpotOn News | 18.07.2024, 08:11 Uhr

Am Mittwochabend gab Taylor Swift ihr erstes von sieben geplanten Deutschlandkonzerten. Im Publikum in Gelsenkirchen waren auch einige Promis, darunter Jana Ina Zarrella, die nach der Show ins Schwärmen geriet.

Taylor Swift (34) hat am Mittwochabend (17. Juli) ihre Fans hierzulande mit ihrer ersten Deutschland-Show ihrer "The Eras Tour" begeistert. Unter den Konzertbesuchern befand sich auch Moderatorin Jana Ina Zarrella (47). "Wenn du mit deiner Tochter, ihrer Bestie und deinem Mann zu Taylor Swift fährst", kündigte sie ihren Besuch in einer Instagram-Story bereits vorab an. Auf dem hinzugefügten Foto sind vier Hände mit den bei den Swift-Fans beliebten Friendship Bracelets zu sehen.

Vor der Veltins-Arena angekommen, zeigte sich Jana Ina Zarrella beeindruckt von den bunten und glitzernden Outfits der Swift-Fans. "Besser als die Fashion Week", urteilte sie. Während des Konzerts ließ sie ihre Follower durch Instagram-Storys weiter an ihrem Konzert-Erlebnis teilhaben. Dabei zeigte sie sich singend und tanzend und mit anderen Promis, darunter Komiker Matze Knop (49) und Immobilienmakler Marcel Remus (37), der mit Mutter Silke das Konzert besuchte. "Selten so etwas Gutes gesehen", erklärte Jana Ina Zarrella nach der Show. "Zu Recht die beste und größte Künstlerin, die es momentan gibt. Falls ihr die Möglichkeit habt, das Konzert zu sehen, verpasst es auf keinen Fall."

Die Zarrellas als "Ü40 Swifties"

Bei Instagram hielt sie die Erfahrung auch mit einem Post fest. Auf dem Schnappschuss, den sie mit "Ü40 Swifties" kommentierte, zeigte sie sich mit Ehemann Giovanni Zarrella (46) und einem Fan-Plakat auf dem Rang der Arena. Im Hintergrund sind die Bühne und die zahlreichen Konzertbesucher zu sehen.

Auch internationale Stars ließen sich das Konzert in Gelsenkirchen nicht entgehen. Swift bekam dabei Unterstützung aus ihrem engsten Umfeld: Ihr Partner, NFL-Star Travis Kelce (34), verfolgte ihren Auftritt aus einer Loge. Zum mittlerweile 13. Mal besuchte Kelce ein Konzert Swifts. Nur auf die Bühne zog es den 34-Jährigen dieses Mal – anders als im Londoner Wembley Stadion – nicht.

Am Donnerstag (18. Juli) und Freitag (19. Juli) spielt Swift zwei weitere Konzerte in Gelsenkirchen. Danach geht es weiter nach Hamburg für Auftritte am 23. und 24. Juli und nach München für Shows am 27. und 28. Juli.