Der Boandlkramer, Der Auftrag, ... TV-Tipps am Mittwoch

"Der Boandlkramer und die ewige Liebe": Der Boandlkramer (Michael Bully Herbig, l.) sucht Hilfe beim Heiratsschwindler Max Gumberger (Sebastian Bezzel). (cg/spot)

SpotOn News | 24.07.2024, 06:01 Uhr

In "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" (Das Erste) verliebt sich der Tod unsterblich. Jan Böhmermann ist mit seiner Show "Lass dich überwachen!" (ZDF) zurück. Bei "Wer kocht das Beste für die Gäste?" (Sat.1) fordert Frank Rosin Johann Lafer zum Kochduell heraus.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Boandlkramer und die ewige Liebe, Fantasy

Der Boandlkramer (Michael Bully Herbig) erlebt etwas völlig Neues: Zum ersten Mal in tausenden von Jahren wird er von Amors Pfeil getroffen. Als er die Gefi (Hannah Herzsprung), die Mutter von Maxl, sieht, verliebt er sich unsterblich in sie! Um seiner Liebe nachzugehen, schließt der Boandlkramer einen recht unklugen Pakt mit dem Teufel (Hape Kerkeling) ab, was den göttlichen Plan durcheinanderbringt und droht, absolutes Chaos auszulösen.

20:15 Uhr, ZDF, Lass dich überwachen!, Show

"Lass dich überwachen!" ist die einzige Show im deutschen Fernsehen, die sich ausschließlich auf persönliche Informationen und Internetaktivitäten ahnungsloser Zuschauer im Studio stützt. Jan Böhmermann und sein Team verwandeln unvorbereitete Studiozuschauer in unfreiwillige Stars der Show. Die Redaktion von "Lass dich überwachen!" findet alles, was es im Netz gibt, und macht daraus eine überraschende und bunte Show.

20:15 Uhr, Sat.1, Wer kocht das Beste für die Gäste?, Kochshow

Frank Rosin tritt gegen den Pionier des deutschen Kochfernsehens Johann Lafer an. Das Thema: Azubis. Im ersten Gang müssen Lafer und Rosin zusammen mit ihren Hilfsköchen die Gäste mit einer "Suppen Sinfonie" beeindrucken. In den folgenden Gängen geht es um die Themen "Land und Meer" sowie "Im Osten geht die Sonne auf". Wer kann die anspruchsvollste Jury im deutschen Kochfernsehen überzeugen? Wer kocht das Beste für die Gäste?

20:15 Uhr, 3Sat, Der Auftrag, Krimidrama

Der 16-jährige Miki Witt (Aaron Hilmer) gerät zur falschen Zeit an den falschen Ort: Er wird Zeuge, wie der libanesische Gangsterboss Ahmed Sayed (Timur Isik) einen Undercover-Agenten des LKA ermordet. Nur knapp entkommt Miki dem Mörder, der alles daran setzt, ihn zum Schweigen zu bringen. Ein Zeugenschutzprogramm soll Miki bis zu seiner Aussage schützen. LKA-Chef Decker (Johannes Allmayer), der in seiner Abteilung eine undichte Stelle vermutet, stellt ein neues Team zusammen, um Miki zu beschützen.

20:15 Uhr, kabel eins, Blind Side – Die große Chance, Drama

Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock) ist eine zufriedene Ehefrau, Mutter von zwei Kindern und erfolgreiche Geschäftsfrau. Eines Tages trifft sie auf den obdachlosen Teenager Michael Oher (Quinton Aaron). Der Junge kann weder schreiben noch rechnen und trägt selbst im kalten Winter immer nur kurze Hosen und ein T-Shirt. Leigh Anne bietet ihm an, die Nacht in ihrem Haus zu verbringen. Aus dieser freundlichen Geste entwickelt sich schnell Zuneigung, und bald gehört Michael trotz aller sozialen und kulturellen Unterschiede zur Familie.