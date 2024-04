Nach der Hochzeit im TV Dieses Traumpaar verabschiedet sich gemeinsam von „Alles was zählt“

Chiara (Alexandra Fonsatti, l.) und Ava (Laura Egger) werden "Alles was zählt" nach ihrer TV-Hochzeit verlassen. (the/spot)

SpotOn News | 18.04.2024, 10:42 Uhr

Doppel-Ausstieg bei "Alles was zählt": Die Darstellerinnen Alexandra Fonsatti und Laura Egger beenden ihre Rollen bei der beliebten RTL-Serie. Fans dürfen sich aber noch auf die TV-Traumhochzeit freuen.

Fans der RTL-Serie "Alles was zählt" müssen jetzt stark sein: Denn es steht ein doppelter Abschied bevor. Die Schauspielerinnen Alexandra Fonsatti (31) und Laura Egger (35), die das Liebespaar Chiara und Ava spielen, werden die Serie gemeinsam verlassen. Zuvor gibt es allerdings noch die große TV-Traumhochzeit der beiden Frauen zu sehen. Beide Darstellerinnen bedankten sich in einem Video-Statement, das der Sender RTL am Donnerstag (18. April) veröffentlichte, für die Unterstützung der "AWZ"-Fans in den vergangenen Jahren.

Video News

Beide verlassen "AWZ" auf eigenen Wunsch

Sowohl Fonsatti als auch Egger verlassen die Serie auf eigenen Wunsch, wie sie im Video erklären. "Danke für euren Support. Danke, dass ihr mich all die Jahre begleitet habt. Dass ihr mir und meiner Figur immer wieder eine Chance gegeben habt. Dass ihr mit uns mit gelebt und mitgefiebert habt", bedankt sich Alexandra Fonsatti, die mit ihrer Rolle der Eisprinzessin Chiara Nadolny das ein oder andere Mal polarisierte.

Laura Egger, die in den letzten Jahren die Rolle der Eislauftrainerin Ava Grothe verkörperte, findet ebenfalls dankbare Worte und gibt einen Ausblick auf die Zukunft: "Ich habe mich entschieden, einen neuen Weg einzuschlagen, Dinge auszuprobieren. Zu neuen Ufern aufzubrechen. Ich freue mich sehr auf alles, was auf mich wartet."

Für Chiara und Ava geht es nach München

Die märchenhafte Trauung des Paares gibt es am 22. und 24. April bei RTL im TV (und als Stream auf RTL+) zu sehen. Ihre beiden Seriencharaktere verabschieden sich dann aus Essen und brechen auf in ihr neues gemeinsames Leben als Ehepaar in München. Während ihrer knapp einjährigen Beziehung auf und neben dem Eis stand das Liebesglück der beiden Figuren mehr als einmal auf der Kippe. Unter anderem gab es zu Beginn der Beziehung Anfeindungen und auch Vorwürfe von Machtmissbrauch gegen Ava als Trainerin von Chiara.