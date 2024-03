Mehrere Stunden täglich Digitale Gesundheit: So nutzen die Deutschen ihre Smartphones

Für eine große Mehrheit der Deutschen ist das Smartphone nicht mehr wegzudenken. (elm/spot)

SpotOn News | 28.03.2024, 18:00 Uhr

Verbringen wir wirklich immer mehr und zu viel Zeit an unseren Handys? Eine aktuelle Studie des Digitalverbands Bitkom gibt Aufschluss über unser durchschnittliches Nutzungsverhalten.

Das Smartphone ist aus dem Alltag vieler Menschen in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom liegt die durchschnittliche Nutzungsdauer bei rund 150 Minuten pro Tag. Was die repräsentative Studie über unser Smartphone-Nutzungsverhalten aussagt.

Die jüngere Generation, insbesondere die 16- bis 29-Jährigen, verbringt mit durchschnittlich 182 Minuten pro Tag die meiste Zeit mit dem Smartphone. Bei den 30- bis 49-Jährigen sind es 158 Minuten pro Tag. Die Altersgruppe der 50- bis 64-Jährigen nutzt ihr Smartphone durchschnittlich 148 Minuten pro Tag, während die über 65-Jährigen immer noch beachtliche 96 Minuten pro Tag mit ihrem Gerät verbringen.

Das Smartphone ist für die meisten nicht mehr wegzudenken

Dr. Sebastian Klöß, Bereichsleiter Consumer Technology bei Bitkom, betont die Bedeutung des Smartphones im Alltag: Es dient nicht nur der Information und Unterhaltung, sondern ist auch ein wichtiges Kommunikationsmittel, das die Menschen mit Freunden und Familie verbindet und in vielen Lebenslagen Unterstützung bietet.

Die Nutzung des Smartphones beschränkt sich jedoch nicht nur auf das Telefonieren. Obwohl durchschnittlich 29 Minuten pro Tag für Sprachanrufe verwendet werden, zeigen sich auch hier Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Die jüngsten Nutzer, die 16- bis 29-Jährigen, telefonieren mit durchschnittlich 36 Minuten am längsten. Die Gruppe der 30- bis 49-Jährigen folgt mit 31 Minuten, die 50- bis 64-Jährigen verwenden 27 Minuten und die Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren nutzen ihr Smartphone durchschnittlich 17 Minuten pro Tag zum Telefonieren.

Darüber hinaus zeigt die Studie die zentrale Rolle, die Smartphones im sozialen Gefüge spielen. Mehr als die Hälfte der Befragten (55 Prozent) gab an, ohne ihr Smartphone viele Freundschaften verloren zu haben. Und: Eine große Mehrheit von 83 Prozent kann sich ein Leben ohne dieses technische Hilfsmittel nicht mehr vorstellen.

Selbsttest: Wie viel Zeit verbringe ich an meinem Smartphone?

Um die eigene Bildschirmzeit zu überwachen und gegebenenfalls zu kontrollieren, bieten moderne Smartphones entsprechende Funktionen. Seit Android 9 Pie ermöglicht Google den Nutzern, ihre tägliche Smartphone-Nutzung nachzuverfolgen. Auch Apple hat mit der Einführung der "Bildschirmzeit" auf iOS-Geräten diese Möglichkeit geschaffen. Um diese Funktion auf einem Android-Gerät nutzen zu können, muss zunächst geprüft werden, ob das Gerät mit Android 9 oder einer neueren Version läuft.

In den Einstellungen kann diese Funktion dann aktiviert werden, wobei der genaue Name je nach Smartphone-Hersteller variiert. Bei Google heißt sie beispielsweise "Digital Wellbeing", bei Samsung "Digital Wellbeing" und bei Huawei "Digital Balance". Diese Funktion bietet einen detaillierten Überblick über die Nutzungsdauer einzelner Apps und zeigt auch an, wie oft das Gerät entsperrt wurde.