So funktioniert der Swiftie-Look Taylor Swift in Deutschland: Last-Minute-Stylinginspirationen

Taylor Swift gibt ihr letztes Konzert in Deutschland am Sonntag (28. Juli) im Münchner Olympiastadion. (the/spot)

SpotOn News | 23.07.2024, 15:40 Uhr

Taylor Swift gastiert noch bis zum Ende der Woche in Deutschland. Wer noch Karten für Hamburg oder München hat, aber noch kein Outfit für den Konzertbesuch zusammenstellen konnte, findet hier hilfreiche Tipps für den perfekten Swiftie-Look.

Taylor Swift (34) gastiert in Deutschland und läutet am Dienstagabend (23. Juli) den zweiten Teil ihrer "The Eras Tour"-Konzerte für ihre deutschen Fans in Hamburg ein. In der Hansestadt ist für Mittwochabend (24. Juli) noch eine weitere Show im Volksparkstadion geplant, bevor es für die Sängerin dann nach München weitergeht. Dort finden die Shows in Deutschland am Samstag (27. Juli) und Sonntag (28. Juli) im Olympiastadion ihren Abschluss. Zur Halbzeit gibt es hier einen kleinen Mode-Check für alle, die noch Tickets haben.

Taylor Swifts Shows sind bekannt für ihre energiegeladene Atmosphäre und die kreative Art, wie Fans ihre Liebe und Unterstützung zeigen. Mit diesen Styling-Inspirationen gelingt der perfekte Swiftie-Look:

Allgemeine Styling-Tipps für Swifties

Sobald Taylor Swift den ersten Ton singt, hält echte Swifties nichts mehr auf ihren (Sitz-)Plätzen. Daher sollte das Outfit unbedingt bequeme Schuhe enthalten, in denen viel getanzt werden kann. Besonders beliebt unter Swifties sind zum Beispiel Sneaker wie klassische Chucks oder auch flache Cowboystiefel.

Der jeweilige Era-Look sollte am besten nach dem Zwiebelprinzip aufgebaut sein. So friert man nicht, wenn man bereits seit fünf Uhr morgens für die besten Plätze ansteht oder am Abend nass geschwitzt vom Konzert nach Hause oder in die Unterkunft fährt. Eine leichte Jacke oder ein Schal sind hier hilfreiche Accessoires.

Dazu wird im Idealfall eine kleine Tasche kombiniert, in der das Wichtigste für den Konzertbesuch wie zum Beispiel Geldbeutel oder Handy verstaut werden kann. Hier sollte man sich vorab unbedingt über die Sicherheitsvorschriften der Konzertlocation informieren. Manchmal gibt es Regeln bezüglich der Größe von Taschen oder verbotenen Gegenständen.

Ein Crossbody-Bag könnte beispielsweise die perfekte Wahl sein, um die Hände zum Tanzen, Mitsingen und Freundschaftsarmbänder tauschen frei zu haben. Selbstgemachte Freundschaftsarmbänder sind ein Muss bei Taylor-Swift-Konzerten. Es ist eine Tradition unter Swifties, diese Armbänder mit anderen Fans auszutauschen.

Taylor-Swift-Konzertoutfit: Welche Era passt zu mir?

Viele Swifties kleiden sich nach bestimmten Eras oder Songs von Taylor Swift. Daher sollte man sich beim Styling überlegen, ob man ein bestimmtes Album oder einen Song als Inspiration nehmen möchte. Hier kommen einige Styling-Vorschläge, die an verschiedenen Eras (Alben) orientiert sind:

"Reputation"

Outfit: Schwarze Lederjacke, schwarze High-Waist-Shorts oder -Röcke und ein Glitzer-Top. Kombiniere dies mit schwarzen Stiefeln oder Sneakern

Accessoires: Dunkler Lippenstift, Smokey-Eye-Make-up, Statement-Ohrringe

Haare: Sleek, glatte Haare oder lockere Wellen

"Lover"

Outfit: Pastellfarbenes Kleid oder ein Outfit in Rosa, Blau oder Lavendel mit viel Glitzer und Pailletten

Accessoires: Herzförmige Sonnenbrillen, Blumenkranz oder -Haarschmuck, bunte Armbänder

Haare: Lockere Wellen oder ein geflochtener Look mit Blumen-Accessoires

"Folklore" und "Evermore"

Outfit: Boho-Kleid oder Rock mit Blusen im Vintage-Stil, Strickjacken oder Cardigans

Accessoires: Naturinspirierter Schmuck, breite Hüte, schlichte, aber elegante Armbänder und Halsketten

Haare: Natürliche, lockere Wellen oder ein einfacher Zopf

"The Tortured Poets Department"

Outfit: dunkles T-Shirt, Spitzenoberteil oder Hemd, schwarze Skinny-Jeans, Vintage-Mantel

Accessoires: Silberschmuck, schwarzer Filzhut oder ein Haarband mit Spitzen- oder Samtdetails

Haare: Lockere Wellen oder glatte Haare, eventuell mit einem tiefen Seitenscheitel