"Äußerst belastend" Dominic West: So reagierte seine Ehefrau auf Turtelei mit Lily James

Dominic West und Catherine FitzGerald sind seit 2010 verheiratet. (ncz/spot)

SpotOn News | 22.04.2024, 16:47 Uhr

Dominic West spricht erstmals öffentlich über die Folgen seines Kuss-Skandals. So reagierte Ehefrau Catherine FitzGerald auf die Turtelei mit Co-Star Lily James.

Im Oktober 2020 machte Schauspieler Dominic West (54) mit einer öffentlichen Turtelei mit Co-Star Lily James (35) Schlagzeilen. Die beiden wurden gemeinsam in Rom gesichtet und küssten sich sogar. Der Haken: West ist seit 2010 mit Catherine FitzGerald (52) verheiratet, mit der er vier Kinder teilt. Nur Tage nach dem Kuss mit James zeigten sich West und seine Ehefrau der Presse vor ihrem gemeinsamen Zuhause und hielten einen Zettel mit der Aufschrift "Unsere Ehe ist stark und wir sind immer noch zusammen. Danke." in die Kameras. Nun hat der Schauspieler erstmals öffentlich darüber gesprochen, wie seine Ehefrau damals auf den Kuss-Skandal reagierte.

So reagierte Catherine Fitzgerald auf Dominic Wests Kuss mit Lily James

Es sei eine "äußerst belastende" Situation für Fitzgerald und die gemeinsamen Kinder gewesen, sagt West in einem Interview mit der "The Sunday Times". Er wolle nicht im Namen seiner Ehefrau sprechen, "denn es war natürlich schrecklich, besonders für sie". Auf die genauen Hintergründe will West ebenfalls nicht eingehen. Es sei eine "absurde" Situation gewesen, meint der Schauspieler.

Dennoch habe der Skandal die beiden stärker gemacht. Inzwischen würden sie sogar hin und wieder über die Situation scherzen. "Denn immer, wenn wir zusammen ausgingen, hieß es in den Zeitungen, wir würden eine 'Einheitsfront' abziehen", so West. "Auch wenn wir uns nur über das Einparken des Autos streiten, auch wenn das nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte. Wenn wir also ausgehen, sagen wir: 'Sollen wir losziehen und in London eine Einheitsfront veranstalten?'"

Skandal half, sich in Prinz Charles hineinzuversetzen

Der Medienrummel um die Angelegenheit habe ihm aber geholfen, sich auf seine Darstellung von Prinz Charles in den letzten zwei Staffeln der Netflix-Serie "The Crown" vorzubereiten. "Ich hatte eine sehr genaue Vorstellung davon, wie es ist, wenn der eigene Name oder das eigene Foto in den Zeitungen auftaucht", sagt West.

"Es gibt diesen schrecklichen Moment, in dem man erstarrt, wenn etwas über einen bekannt wird. Ich denke, jeder kann verstehen, wie sich das anfühlt", erklärt der Schauspieler weiter. "Aber ich hatte das schon ein paar Jahre zuvor erlebt, und das muss beeinflusst haben, wie ich die Sache angegangen bin. Dieses Gefühl des Entsetzens ist etwas, an das man sich nicht gewöhnt."