Stars Dominic West spricht über Fremdgeh-Skandal

Dominic West at The Crown premiere November 2022 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2024, 11:21 Uhr

Der britische Schauspieler spricht über die "absurde Situation", nachdem er beim Kuscheln mit Lily James erwischt wurde.

Dominic West enthüllt, dass er und seine Frau Catherine FitzGerald heute über seinen Fremdgeh-Skandal lachen.

2020 wurde der Schauspieler turtelnd mit seiner Kollegin Lily James in Rom gesichtet – und das, obwohl er seit vielen Jahren verheiratet und mehrfacher Familienvater ist. Die Krise hat das Ehepaar jedoch längst überstanden.

Im Interview mit der Zeitung ‚The Times‘ verrät der ‚The Crown‘-Darsteller: „Ich zögere, im Namen meiner Frau zu sprechen, denn es war offensichtlich schrecklich, besonders für sie. Aber wir machen manchmal Witze darüber. Wenn wir zusammen ausgingen, hieß es in den Zeitungen immer, wir würden ‚eine Show der Einheit‘ abziehen.“ Heute sehe das Paar die witzige Seite daran. „Wenn wir also ausgehen, sagen wir: ‚Sollen wir in London eine Show der Einheit veranstalten?’“, fügt der Star hinzu.

Es sei eine „absurde Situation“ gewesen. „Es war sehr stressig für meine Frau und meine Kinder, aber es gab auch heitere Momente. Das war eigentlich das Beste, was dabei herauskam“, erklärt der 54-Jährige.

Nachdem die Bilder veröffentlicht wurden, posierten West und seine Frau für gemeinsame Fotos vor ihrem Haus und hielten ein Schild hoch, auf dem zu lesen war: „Unsere Ehe ist stark und wir sind immer noch zusammen. Danke. Catherine und Dominic.“

Immerhin hatte der Skandal auch eine gute Seite: Durch diese Erfahrung habe er König Charles in ‚The Crown‘ besser spielen können. „Ich habe sehr genau verstanden, wie es ist, den Schrecken zu spüren, wenn dein Name oder dein Foto in der Zeitung sind“, sagt der Brite. „Es gibt diesen schrecklichen, eiskalten Moment, wenn etwas über dich enthüllt wird. Ich denke, jeder kann verstehen, wie sich das anfühlt. Aber ich habe das durchgemacht, und das muss mich beeinflusst haben, wie ich an [die Rolle von Charles] herangegangen bin. Dieses Gefühl des Entsetzens ist etwas, an das man sich nicht gewöhnen kann.“