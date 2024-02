Stars Donald Trump: Von Richter bei Urteil niedergemacht

Donald Trump - August 2023 - Georgia Arrest - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2024, 12:00 Uhr

Donald Trump habe sich als „unfähig erwiesen, den Fehler seines Handelns einzugestehen“, so ein New Yorker Richter.

Der ehemalige US-Präsident wurde zu einer Geldstrafe von 354,9 Millionen Dollar verurteilt, weil er sein persönliches Vermögen in seinen Finanzberichten zu hoch angegeben hatte. Richter Arthur Engoron hat Trump, seine Söhne Eric und Donald Jr. sowie Allen Weisselberg, den ehemaligen Chief Operating Officer der Trump Organization, bei der Urteilsverkündung in seinem zivilrechtlichen Betrugsprozess scharf kritisiert.

Der Richter sagte: „Donald Trump ist nicht Bernard Madoff. Doch die Angeklagten sind nicht in der Lage, den Irrtum ihres Handelns einzugestehen. Stattdessen nehmen sie die Haltung ein: ‚Nichts Böses sehen, nichts Böses hören, nichts Böses sagen.‘ Die Beweise strafen sie Lügen.“ Richter Engoron erklärte auch, er habe die Entscheidung getroffen, um „die Integrität des Finanzmarktes zu schützen“. Er fügte hinzu: „Trumps Weigerung, Fehler einzugestehen – ja, sie fortzusetzen, so der Independent Monitor – zwingt dieses Gericht zu dem Schluss, dass er sich auch in Zukunft daran beteiligen wird, wenn er nicht gerichtlich daran gehindert wird.“

In dem Urteil wies der Richter auch Trumps Bewertung seines Anwesens Mar-a-Lago in Florida zurück. Er sagte: „Donald Trump bestand darauf, dass er glaubt, dass Mar-a-Lago heute ‚zwischen einer Milliarde und einer Milliarde fünf‘ wert ist, was bedeuten würde, dass es nicht nur als Privatresidenz bewertet werden müsste, was die Besitzurkunde verbietet, sondern auch mehr als 400 Prozent teurer wäre als die teuerste Privatresidenz, die im Land aufgeführt ist.“