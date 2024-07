Schüsse bei Kundgebung Melania Trump über Attentäter: Der Mann war ein „Monster“

Melania Trump hat sich nach dem Attentat auf Ehemann Donald zu Wort gemeldet. (hub/spot)

SpotOn News | 15.07.2024, 10:43 Uhr

Nach dem Attentat auf Donald Trump hat sich seine Familie zu Wort gemeldet. Trumps Ehefrau Melania nannte den Mann, der auf den Präsidentschaftskandidaten schoss, ein "Monster".

Melania Trump (54) hat den Mann, der am Samstag (13. Juli) versucht hat, ihren Ehemann Donald Trump (78) zu töten, als "Monster" bezeichnet. Die ehemalige First Lady veröffentlichte eine Erklärung, in der sie, wie auch andere Familienmitglieder des ehemaligen Präsidenten, auf die Schüsse bei der Trump-Kundgebung in Pennsylvania reagierte. Dort wurden ein Zuschauer getötet und zwei verwundet, bevor Agenten des Secret Service den Angreifer erschossen.

"Als ich sah, wie die Kugel meinen Mann Donald traf, wurde mir klar, dass mein Leben und das [meines Sohnes] Barron kurz vor einer verheerenden Veränderung stehen", hieß es von Melania Trump. "Ich bin den mutigen Secret-Service-Agenten und Strafverfolgungsbeamten dankbar, die ihr eigenes Leben riskiert haben, um meinen Mann zu schützen."

"Donald, der großzügige und liebevolle Mann"

Sie beschrieb den Schützen – der inzwischen als Thomas Matthew Crooks (20) identifiziert wurde – als "ein Monster", das ihren Mann "als unmenschliche politische Maschine" wahrgenommen habe. Der Mann habe versucht, Donald Trumps Leidenschaft auszulöschen, "sein Lachen, seinen Einfallsreichtum, seine Liebe zur Musik und seine Begeisterung". Die wichtigsten Facetten von Trump, seine menschliche Seite, seien hinter der Politmaschine ausgeblendet worden. "Donald, der großzügige und liebevolle Mann, mit dem ich die besten und die schlimmsten Zeiten erlebt habe", so Melania Trump.

Auch Donald Trumps Tochter Ivanka (42) gab eine Stellungnahme ab, in der sie zugleich an ihre verstorbene Mutter Ivana (1949-2022), die Ex-Frau von Donald Trump, erinnerte. "Ich glaube, dass sie letzte Nacht über Papa gewacht hat, als ein Anschlag auf ihn verübt wurde", schrieb Ivanka Trump. Donald Trump Jr. (46) postete zudem ein Foto seines Vaters, wie er die Faust in die Luft streckt, während er unmittelbar nach den Schüssen von Secret-Service-Agenten bewacht wird, und schrieb dazu: "Er wird nie aufhören, für Amerika zu kämpfen." Sein Bruder Eric Trump (40) teilte ebenfalls das Foto seines Vaters und fügte hinzu: "Das ist der Kämpfer, den Amerika braucht!" Trumps Ex-Frau Marla Maples (60) bat auf dem Kurznachrichtendienst X um Gebete für Donald Trump, der erneut für das Präsidentenamt kandidiert.