Todesursache noch ungeklärt „Drag Race“-Star The Vivienne mit nur 32 Jahren verstorben

Drag-Star James Lee Williams im Jahr 2023 bei der Premiere eines Musicals in London

06.01.2025

Der britische Drag-Künstler James Lee Williams, bekannt als The Vivienne, ist überraschend im Alter von nur 32 Jahren gestorben. Bekannt wurde er als erster Gewinner von "Ru Paul's Drag Race UK".

Im Jahr 2019 erlangte der britische Drag-Künstler James Lee Williams (1992-2025), besser bekannt unter dem Künstlernamen The Vivienne, als erster Gewinner der britischen Ausgabe der US-Reality-Show "RuPaul's Drag Race" große Bekanntheit. Wie sein Pressesprecher Simon Jones am Sonntag, dem 5. Januar, bekannt gab, verstarb Williams am Wochenende im Alter von nur 32 Jahren.

Tod eines "warmherzigen und erstaunlichen" Künstlers

Auf Instagram schrieb Jones zu dem tragischen Ableben der Drag-Ikone: "Mit großer Traurigkeit teilen wir euch mit, dass unser geliebter James Lee Williams, The Vivienne, dieses Wochenende verstorben ist. James war ein unglaublich geliebter, warmherziger und erstaunlicher Mensch. Seine Familie ist untröstlich über den Verlust ihres Sohnes, Bruders und Onkels."

Weitere Details zum überraschenden Tod von James Lee Williams gab der Pressesprecher noch nicht bekannt. Seiner Nachricht fügte er lediglich die Bitte hinzu, der Familie die Zeit und Privatsphäre zu geben, die sie nun brauche, um den Schicksalsschlag zu verarbeiten und zu trauern.

Mode-Designerin Vivienne Westwood als Inspiration

Williams kam 1992 im Norden von Wales zur Welt und zog mit 16 Jahren nach Liverpool, wo er sich der dortigen Drag-Szene anschloss. Sein Künstlername The Vivienne war von der legendären Modedesignerin Vivienne Westwood (1941-2022) inspiriert, deren Kleider er seinerzeit mit Vorliebe trug. Nach seinem Sieg bei "RuPaul's Drag Race" nahm er an zahlreichen weiteren Reality-Shows in Großbritannien und den USA teil, veröffentlichte jedoch auch zwischen 2020 und 2022 mehrere Singles.