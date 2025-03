Musik Chappell Roan wollte sich mit neuem Country-Lied selbst ‚ehren‘

Chappell Roan - 2024 Austin City Limits Music Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.03.2025, 14:01 Uhr

Die Popsängerin wagte einen Ausflug ins Country-Genre - wegen ihrer Herkunft.

Chappell Roan verrät, was sie zum Schreiben ihres neuen Country-Lieds bewegte.

Die 27-jährige Sängerin ist bekannt für Pop-Hits wie ‚Good Luck, Babe!‘ und ‚Pink Pony Club‘, wollte aber mit ihrer neuen Single ‚The Giver‘ in ein anderes Genre eintauchen und erklärte, dass sie alle Aspekte der Darbietung in ihrer Arbeit erkunden wolle.

In der ‚The Kelleigh Bannen Show‘ von Apple Music erzählte sie: „Ich rieche Heu, wann immer ich Country-Musik höre! Ich glaube, ich habe eine besondere Beziehung zu dem Ort, von dem ich komme, wegen der Country-Musik.“ Chappell fügte hinzu: „Also wollte ich diesen Teil von mir ehren, indem ich ein Country-Lied mache, bei dem es heißt: ‚Weißt du was? Ja, ich bin lesbisch, ja, ich bin ultra-pop, ja, ich bin eine Drag Queen.‘ Das ist auch jemand, der ein Country-Lied performen kann.“

Die ‚Hot To Go‘-Interpretin – die ursprünglich aus Willard, Missouri, stammt – ergänzte, dass es schwule Menschen gebe, die in der Musikbranche in verschiedenen Funktionen arbeiten, und dass es nicht ungewöhnlich sei, dass Drag Queens im Country-Genre auftreten.

„Auch wenn es nicht der schwule Künstler ist, der singt – diese Backgroundsänger, diese Mädels auf Tour, die Leute, die Banjo spielen – es gibt schwule Menschen, die die Musik machen“, erläuterte der Star. „Es gibt viele Drag Queens, die Country-Musik auf der ganzen Welt machen. Lasst uns nicht die Fans ausschließen, die schwul sind und Country lieben.“