Stars Gene Hackman: Dankbar für die Unterstützung seiner Frau Betsy Arakawa

Bang Showbiz | 11.03.2025, 09:00 Uhr

Gene Hackman wäre Berichten eines engen Freundes des Paares zufolge ohne die Fürsorge seiner Frau Betsy Arakawa wahrscheinlich „schon vor langer Zeit“ gestorben.

Der 95-jährige Schauspieler und seine 65-jährige Ehefrau waren am Mittwoch, dem 26. Februar, tot in ihrem Haus in Santa Fe Summit in New Mexico aufgefunden worden.

Das Paar hatte ein ruhiges Leben abseits des Rampenlichts geführt. Der gute Freund des Paares, Tom Allin, der seit rund 20 Jahren mit Gene befreundet war, verriet jetzt gegenüber der ‚New York Times‘, dass der ‚Brennpunkt Brooklyn‘-Schauspieler vor seinem Tod „glücklich“ darüber zu sein schien, dass seine Ehefrau „die Dinge regelte“ und sich um ihn gekümmert hat. Allin fügte hinzu: „Sie war sehr beschützerisch ihm gegenüber.“ Tom erzählte, dass ihm Gene seine Dankbarkeit für ihre Unterstützung ausgedrückt und zu ihm gesagt habe, dass er ohne sie wahrscheinlich „schon vor langer Zeit“ gestorben wäre. Heather Jarrell, New Mexicos oberste Gerichtsmedizinerin, hatte am Freitag, den 7. März, bestätigt, dass Betsy am Hantavirus-Lungensyndrom gestorben sei, einer seltenen, jedoch oft tödlichen Krankheit.