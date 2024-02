Stars Drake: Super Bowl-Gewinn in Millionenhöhe geht an Fan

Drake - State Farm Arena December 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2024, 16:00 Uhr

Drake gewann mehr als 2,3 Millionen US-Dollar bei einer Wette auf den Super Bowl 2024 – verschenkt sie aber an einen Fan.

Der 37-jährige Rapper, der mit bürgerlichem Namen Aubrey Drake Graham heißt, hat ein geschätztes Nettovermögen von 250 Millionen US-Dollar und verriet auf Instagram, dass er 1,15 Millionen US-Dollar seines Vermögens auf den Sieg der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers beim Spiel am Sonntag (11. Februar) im Allegiant Stadium in Las Vegas gewettet hat.

Er hat nun verraten, dass er beim 25:22-Sieg der Chiefs mehr als 2,3 Millionen Dollar kassiert hat. Diese Summe soll nun einen seiner Fans sehr glücklich machen. Kurz vor dem Spiel am Sonntag postete der Grammy-Gewinner einen Screenshot seiner Wette auf der Wettplattform Stake, mit der er eine Partnerschaft hat, und schrieb dazu: „Wenn ich gewinne, wird jemand bei der Show super gesegnet.“

Drake sollte seinen Gewinn bei seinem Konzert am Montag (12. Februar) im Enterprise Center in Missouri verschenken. Er war nicht im Allegiant Stadium, um den Super Bowl zu sehen, sondern postete in seiner Instagram-Story Aufnahmen von ihm, wie er ihn im Fernsehen von einer Hotelsuite aus ansah. Drake ist bekannt dafür, Sportwetten bei beinahe jedem Event einzugehen, von UFC-Kämpfen bis hin zu Baseballspielen – aber er hatte eine so gemischte Glückssträhne, dass seine Tendenz, große Wetten zu verlieren, sowohl von Sportlern als auch von Fans als „Drake-Fluch“ bezeichnet wurde.