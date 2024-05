Sieg über Rafael Nadal bei French Open Dreh in Thailand: Sophia Thomalla verpasst Alexander Zverevs Triumph

Bei der BMW Players Night in München posierten Sophia Thomalla und Alexander Zverev im April Arm in Arm für die Fotografen. (hub/spot)

SpotOn News | 28.05.2024, 12:16 Uhr

Alexander Zverev hat Rafael Nadal in der ersten Runde der French Open eine schmerzhafte Niederlage zugefügt. Nicht dabei sein konnte Zverevs Freundin Sophia Thomalla. Die Moderatorin zeigt auf Instagram, was sie stattdessen macht.

Sophia Thomalla (34) hat den Sieg ihres Partners, Tennisstar Alexander Zverev (27), über Rafael Nadal (37) gefeiert. Persönlich konnte die Moderatorin ihn allerdings nicht bei den French Open in Paris unterstützen.

Video News

Die 34-Jährige teilte in ihren Instagram-Storys ein Bild von Zverev mit Siegerfaust und den Endstand des Erstrundenmatches. Der Beitrag stammt ursprünglich vom Ausrichter des Turniers. Dazu heißt es: "Zwei Jahre nach ihrem epischen, unvollendeten Match fügt Zverev Nadal seine erste Erstrunden-Niederlage in Roland Garros zu." 2022 hatte Zverev verletzungsbedingt aufgeben müssen. Sophia Thomalla fügte in ihren Storys zu Zverevs Siegerpose nun ein Freuden- und ein Herz-Emoji hinzu sowie den Text: "Unterdessen in Paris". Sie zeigt mit weiteren Beiträgen, dass sie das Spiel im Hotel auf dem Bildschirm verfolgt hat, da sie gerade mit Dreharbeiten beschäftigt ist.

Sophia Thomalla steht gerade vor der Kamera

Zu Bildern von sich, die sie unter Palmen zeigen, schreibt Sophia Thomalla auf Instagram: "Ein weiterer Tag im Paradies" und "Staffel sechs, los geht's". Gemeint ist die neue Staffel der Dating-Show "Are you the one?". Produziert wird diese erneut auf Koh Samui in Thailand, wie Thomalla in ihrem Beitrag ebenfalls verriet. Seit 2021 und damit Staffel zwei moderiert die 34-Jährige die Sendung.

Alexander Zverev muss also in Paris wohl weiter ohne persönliche Unterstützung seiner Freundin, die ihn schon häufiger bei Turnieren anfeuerte, kämpfen. In seinen Instagram-Storys zeigt er unterdessen Eindrücke von seinem Match gegen Nadal, dem Rekordchampion der French Open. Er postete unter anderem einen Beitrag über ihn, in dem es heißt: "Der dritte Mann, der Rafa jemals in Roland Garros besiegt hat".

Tennisstar Alexander Zverev und die Moderatorin Sophia Thomalla hatten ihre Beziehung im Oktober 2021 öffentlich gemacht. Im Dezember des Jahres feierten sie dann bei "Ein Herz für Kinder" ihren ersten offiziellen Auftritt als Paar.