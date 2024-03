Neue RTL-Spielshow in der Mache „Drei gegen Einen“: Elton, Knossi und Tim Mälzer gegen echte Champions

Elton, Knossi und Tim Mälzer (v.l.n.r.) treten in "Drei gegen Einen - Die Show der Champions" gegen echte Champions an. (dr/spot)

SpotOn News | 13.03.2024, 14:46 Uhr

Fernsehprominenz trifft auf echte Champions: Tim Mälzer, Knossi und Elton geben sich in der neuen RTL-Show "Drei gegen Einen" die Ehre und werden gegen Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordhalter antreten. Ein Sendetermin steht bislang noch nicht fest.

TV-Koch Tim Mälzer (53), Moderator Elton (52) und Entertainer Jens "Knossi" Knossalla (37) stellen sich gemeinsam einer neuen Herausforderung. Wie der Sender RTL am Mittwoch mitteilt, werden die drei Promis in der neuen Primetime-Spielshow "Drei gegen Einen – Die Show der Champions" im Team gegen echte Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordhalter antreten. Laut Sendermitteilung gehe es in den jeweiligen Disziplinen um "sportliche Höchstleistungen, Gedächtnisakrobatik oder einfach nur völlig skurrile Herausforderungen". Moderiert wird die neue Sendung von Laura Wontorra (35).

Gegen wen genau Mälzer, Knossi und Elton in den einzelnen Episoden antreten werden, gab RTL ebenso wenig bekannt wie einen genauen Sendetermin. Es stünden jedoch insgesamt zehn Champions bereit, gegen die sich die Drei behaupten müssten. Zu gewinnen gibt es bis zu 50.000 Euro pro Show. Bereits im Januar berichtete der Branchendienst "DWDL" über die kommende Show "Drei gegen Einen". Damals waren jedoch weder die Protagonisten bekannt, noch Details über die neue Show. Dem ursprünglichen Artikel zufolge wurden die ersten Folgen bereits am 1. und 2. März in Köln aufgezeichnet.