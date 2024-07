In Köln Jens „Knossi“ Knossalla: Liebesauftritt mit seiner Verlobten

Jens "Knossi" Knossalla und seine Verlobte Lia Mitrou bei der Fan-Premiere von "Ich - Einfach unverbesserlich 4" in Köln. (hub/spot)

SpotOn News | 01.07.2024, 11:08 Uhr

Der Entertainer Jens "Knossi" Knossalla und seine Verlobte Lia Mitrou haben sich bei einem Fan-Event zum Film "Ich - Einfach unverbesserlich 4" verliebt auf dem roten Teppich gezeigt.

Jens "Knossi" Knossalla (37) hat sich auf der Fan-Premiere von "Ich – Einfach unverbesserlich 4" mit seiner Verlobten Lia Mitrou gezeigt. Das Paar präsentierte sich auf der Veranstaltung im Cinedom Köln eng umschlungen, auch einen Kuss gab es für die anwesenden Fotografen. Knossalla und seine Partnerin kamen jeweils in weißen Sneakern und Jeans. Während Lia Mitrou dazu einen hellgrauen Longblazer wählte, kombinierte der Entertainer zu einem weißen Oberteil eine dünne, dunkle Jacke.

Knossalla ist unter anderem neben Oliver Rohrbeck (59) und Martina Hill (49) einer der Synchronstars des Animationsfilms, der am 11. Juli ins Kino kommt. Der 37-Jährige leiht in "Ich – Einfach unverbesserlich 4" dem Superschurken Maxime Le Mal seine Stimme.

Jens "Knossi" Knossalla machte seine Verlobung erst vor kurzem öffentlich

Dass Jens Knossalla, der selbsternannte "König des Internets", verlobt ist, machte er erst Ende Juni überraschend in einem Livestream vom Worldchanger Event in Österreich öffentlich. Unvermittelt ließ "Knossi" in dem Video den Verlobungsring seiner Partnerin Lia Mitrou zeigen. "Sie hat Ja gesagt", verkündete der Twitch-Streamer und TV-Star dann zu Bildern seiner lächelnden Verlobten. Der Zeitpunkt der Verlobung würde jedoch bereits in der Vergangenheit liegen, erklärte "Knossi" außerdem noch in seinem Livestream.

Nach der Verlobung nahm der Entertainer auch schon die Familienplanung ins Visier. "Und jetzt hab ich auch Bock auf noch mehr Kinder. Ich will jetzt Kinder machen ohne Ende. Heute fangen wir an", erklärt er in dem Video. "Knossi", der bereits Vater eines 2019 geborenen Kindes ist, soll Influencerin Lia Mitrou auf Instagram kennengelernt haben. Vor rund einem Jahr hatten sich die beiden bereits in der US-Glücksspielmetropole Las Vegas das Jawort gegeben, damals allerdings ohne Papiere.