Stars Drew Barrymore: Ausgelebte Mädchenfantasien

Drew Barrymore - 2023 Time100 Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2024, 17:58 Uhr

Die 49-jährige Schauspielerin hatte vor vielen Jahren ein Rendezvous mit New-Kids-on-the-Block-Sänger Jordan Knight.

Drew Barrymore ging vor vielen Jahren auf ein Date mit Jordan Knight von New Kids on the Block.

In einer neuen Folge ihrer Talkshow verriet die 49-jährige Schauspielerin Details über das Rendezvous mit dem Teenieschwarm, das ihr auch nach langer Zeit noch immer im Gedächtnis geblieben ist. Besonders erinnerungswürdig sei für die ‚Drei Engel für Charlie‘-Darstellerin demnach gewesen, dass sich Knight alles andere als aufdringlich verhalten habe. Im Gespräch mit Donnie Wahlberg, der ebenfalls Teil der Boyband war, schwärmte Drew in ihrer Sendung: „Ich muss an eine Nacht denken und ich erinnere mich daran, dass ich durch ein Meer von Mädchen in ein Hotel auf dem Sunset Strip ging. Es war in den späten Achtzigern oder frühen Neunzigern, man ließ mich in Jordan Knights Hotelzimmer und ich durfte buchstäblich die Fantasien aller Mädchen ausleben. Wir machten nur das: Er spielte Keyboard und um drei Uhr morgens ging ich nach Hause. Und es war der schönste, unschuldigste Abend meines Lebens.“

Da sie bereits als Kind berüchtigte Nachtclubs besuchte und bekanntlich schon als Jugendliche schwere Drogenprobleme hatte, überraschte Drew mit ihrer süßen Erzählung sowohl Wahlberg als auch ihr Publikum. „Ihr dachtet nicht, dass die Geschichte so enden wird“, erklärte sie in der Show deshalb sichtlich amüsiert.