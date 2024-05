Stars Drew Barrymore: Das bessert ihre Laune an schlechten Tagen

Drew Barrymore - 2023 Time100 Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2024, 10:00 Uhr

Die Hollywood-Darstellerin hat ein einfaches Glücksrezept, wenn es ihr einmal nicht so gut geht.

Drew Barrymore denkt, dass Tiere Menschen dabei helfen können, glücklicher zu sein.

Die 49-jährige Schauspielerin hat keine leichte Kindheit und Jugend hinter sich. Bereits als Kind wurde sie aufgrund ihrer Rolle in ‚E.T.‘ berühmt. Im Teenageralter geriet sie in eine Drogen- und Alkoholsucht und wurde im Alter von 13 Jahren in den Entzug geschickt. 2019 beschloss sie schließlich, dem Alkohol endgültig zu entsagen. Gegenüber ‚People‘ verrät die ‚Ungeküsst‘-Darstellerin, wie sie es schafft, ihren Optimismus und ihre gute Laune trotz aller Widrigkeiten zu bewahren.

„Ich finde immer, ob in [meiner ‚Drew Barrymore Show‘] oder in einer Zeitschrift oder in den sozialen Medien… Nostalgie, wie Tiere, geben dieses Gefühl von Wärme und Humor und Freude. Wir brauchen das in der Welt, wir brauchen das, wahrscheinlich sehr wissenschaftlich“, erklärt sie. „Wir brauchen diesen Stoß von etwas sehr Positivem in unserem Gehirn, während wir die Welt als Ganzes verarbeiten, sowie unsere eigenen einzigartigen kleinen Reisen, die immer mit einer Menge Druck und einer Menge Sorge um Menschen gefüllt sind, und einer Menge Versuche, alles zu navigieren.“

Der Hollywood-Star fügt hinzu: „Ich glaube, Tiere sind das Gegengift für alles, sie geben uns ein gutes Gefühl. Im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, die uns ein gutes Gefühl geben, sind sie auch nicht sehr anspruchsvoll. Wir haben so viel Glück, sie zu haben.“