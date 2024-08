"Showdown der Dschungel-Legenden" Dschungelcamp: Elena Miras betritt dramatisch die Bühne

Elena Miras mischt das Sommer-Special des Dschungelcamps auf. (eyn/spot)

SpotOn News | 17.08.2024, 22:00 Uhr

Es ist erst der dritte Tag im Sommer-Dschungelcamp und die Nerven liegen teils schon blank. Der Einzug von Elena Miras wirkt sich auch nicht unbedingt positiv auf die Stimmung aus. Und dann wären da noch die ständigen Regelverstöße.

Gerade erst sind die Kandidatinnen und Kandidaten von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" auf RTL+ (und einen Tag später ab 20:15 Uhr bei RTL) die Krawallbürste David Ortega (38) losgeworden, da kommt auch schon der nächste Camper daher: Reality-Sternchen Elena Miras (32) betritt den südafrikanischen Busch – und wird nicht gerade mit offenen Armen empfangen.

Zu Beginn der neuen Folge muss erst einmal David das Camp verlassen. "Der hat sich einfach zu sehr daneben benommen", begründet Georgina Fleur (34) das Aus. Während Giulia Siegel (49) traurig über den Abgang ist, weil sie ja "positiv so wie negativ" von ihm unterhalten wurde, sieht Gigi Birofio (25) das anders: "Hoffentlich sehen wir uns nie wieder. Fertig." Dementsprechend schnell wird nach dem ersten Exit auch zur Tagesordnung übergegangen.

Regelverstoß über Regelverstoß

Und die dreht sich an Tag 3 erneut um die Regelverstöße im Camp. Die Teilnehmer haben nämlich schon jetzt verbotenerweise mehrfach am Tag geschlafen, ihre Zigaretten miteinander geteilt – und, besonders gravierend, Dinge mit in den Dschungel geschmuggelt. "Ich glaube, wir sind die kriminellste Dschungelstaffel ever", vermutet Gigi und liegt damit nicht verkehrt. Zur Konfiszierung der Ware bestimmt RTL ausgerechnet Winfried Glatzeder (79), dabei hat der doch selbst geschmuggelt: Er hat sich Streichhölzer an seinen Allerwertesten geklebt. Gigi hat das Pendant dazu, nämlich eine weitere Packung Zigaretten. Bei Mola Adebisi (51) ist es ein Paar Socken und bei Giulia quasi ein ganzer Gewürzschrank. Sie hat nicht nur Salz, Chili und Kräuter dabei, sondern auch ganze Brühwürfel. Sie ist sich keiner Schuld bewusst: "Das ist nicht kriminell! Kriminell ist nicht, wenn man anderen was Gutes tun möchte."

Ohne Gewürze wird die Essenssituation natürlich nicht besser. Dabei hat Eric Stehfest (35) in der ersten regulären Dschungelprüfung des Sommer-Specials doch extra richtig durchgezogen und alle zwölf möglichen Sterne erspielt. Die Zubereitung der "üppigen" Speisen sorgt aber direkt wieder für Zoff. Gut, dass Kader Loth (51) mit den richtigen Fragen für Stimmung sorgt: "Stellt euch vor, wir sind hier abgestürzt mit dem Flugzeug. Wen würdet ihr aufessen?" Weil Winfried ihr "zu zäh" ist, fällt ihre Wahl auf TV-Casanova Gigi: "Der wäre Frischfleisch."

Thorsten Legat (55) beschäftigen derweil ganz andere Dinge. Nachdem schon am zweiten Tag Tränen bei ihm flossen, lässt er auch am Folgetag wieder tief blicken. Im Nachtwache-Gespräch mit Danni Büchner (46) spricht er über seinen gewalttätigen Vater, der "die ganze Familie tyrannisiert" habe. "Wenig Liebe, mehr Schläge und das vergisst man nicht", erzählt er unter Tränen. Danni kann seinen Schmerz nachfühlen und spürt "eine besondere Verbindung" zu dem Ex-Fußballer, denn auch ihre Kindheit sei von Gewalt geprägt gewesen.

Eine Giulia Siegel für gewisse Stunden

Auch Giulia packt an Tag 3 aus, aber auf ganz andere Art und Weise: Sie plaudert aus dem Nähkästchen und verrät, dass sie einen Channel für Männer mit Raucher-Fetisch hat. "Ich bin die bekannteste Raucherin Deutschlands" betont sie – ihre Art, an der Zigarette zu ziehen, sei besonders und sie werde deshalb als Masturbationsvorlage verwendet. "Es könnten schon 3.000 bis 4.000 Leute sein, die einfach sehen wollen, wie ich rauche."

Bei ihren Mitcampern stößt ihr Rauchverhalten aber erst mal nur deshalb auf Interesse, weil Giulia sich trotz der angesprochenen Regelverstöße einfach nicht an die Verordnungen halten will. Als Danni sie darauf aufmerksam macht, ihre Zigaretten doch bitte nicht zu teilen, zeigt sie keine Einsicht: "Ich kann mit meiner Sucht aber umgehen, wie ich will". Im Interview teilt die DJane gegen ihre Mitstreiterin aus: "Ich werde Menschen, die schwächer sind, rhetorisch und intellektuell, nicht in eine Diskussion verwickeln." Ähnlich ignorant handhabt sie die Situation auch, als Sarah Knappik (37) sie auf die Teilung ihres Luxusartikels anspricht. "Giulia kann mit Kritik nicht umgehen", stellt Kader passend fest.

Georgina und Danni überraschen in der Prüfung

Dann steht auch schon die nächste Prüfung im Legenden-Dschungelcamp an. Diesmal hat die Produktion Georgina und Danni, aktuell noch ziemlich beste Freundinnen, für die Aufgabe auserkoren. Während Danni, die den Rekord für die meisten Dschungelprüfungen jemals hält, die Sache locker angeht, hat Luxus-Girl Georgina davor Panik. Schon auf dem Weg zur Prüfung weint sie: "Ich weiß nicht warum, aber das ist einfach alles so schlimm. […] Das ist alles so schrecklich hier". Der Dreck im Dschungel und die negative Stimmung ziehe sie runter.

Bei der Prüfung ist aber überraschenderweise zunächst alles vergessen. Georgina, die sich auf einem Rollbrett durch eine Packstation rollen und Schlüssel aus Boxen – natürlich in alter Dschungelcamp-Manier gefüllt mit Schlangen und allerlei anderem Getier – holen muss, schlägt sich tapfer und ohne viel Geschrei. Danni sitzt derweil in einer Kiste, die sich ebenfalls mit Ungeziefer füllt und fängt die Schlüssel ihrer Mitstreiterin blind. Das machen die beiden wider Erwarten recht gut- bis Georgina zu schwächeln anfängt. Fischabfälle sind dann doch zu viel für sie. "Da muss man sagen, da stellt sie sich jetzt an", kommentiert Moderatorin Sonja Zietlow (56). Am Ende ergattern sie dennoch sechs Sterne und sind damit mehr als zufrieden. Bei der Rückkehr ins Camp wartet dann aber das dicke Ende: Elena Miras ist inzwischen angekommen.

Und dann kommt Elena Miras

In den ersten beiden Folgen hatte man sich noch gefragt, wo denn die angekündigte Elena ist – am dritten Tag feiert auch sie schließlich ihren Einzug. Auf Danni Büchner, mit der sie schon bei ihrer ersten Dschungel-Teilnahme große Probleme hatte, freut sie sich ganz besonders: Sie sei einfach "falsch". Trotzdem sei das TV-Sternchen auch da, um "einfach eine gute Zeit zu haben", wie es klarstellt.

Während Georgina und Danni also bei der Prüfung sind, versammeln sich die restlichen Camper im Dschungeltelefon – nur um am Lagerfeuer dann von Elena erwartet zu werden. Die Reaktionen darauf sind gemischt: Thorsten Legat erkennt in ihr direkt eine "große Konkurrenz", Giulia Siegel ist von der "tollen Frau" begeistert. Warum sie erst jetzt zur Gruppe stößt, kann Elena nicht wirklich begründen. "Ich bin die Überraschung für meine beste Freundin Danni", erklärt sie den anderen.

Dementsprechend kalt fällt auch die Begrüßung mit den zurückgekehrten Prüflingen aus. Nachdem sie sich zunächst ignorieren, lassen sich die beiden TV-Feindinnen doch noch zu einer Umarmung hinreißen. Und tatsächlich knallt es dann auch gar nicht zwischen Elena und Danni – sondern zwischen der Neu-Camperin und Georgina. "Wie ist das denn jetzt gekommen? Warum bist du denn jetzt hier?! Kannst du das mal erzählen, warum du jetzt hier bist?", will die ganz aufgeregt wissen und geht Elena damit direkt auf die Nerven. Dass sie drei Tage später in den Dschungel kommt, länger im Hotel wohnen konnte und dennoch gleich Anspruch auf einen guten Schlafplatz erhebt, passt Georgina gar nicht. Danni ist diplomatischer: Sie stimmt Elenas Vorschlag zu, die Betten zu rotieren. "Ich glaube, dass das jetzt erst mal ein taktischer Waffenstillstand ist", vermutet Mola. Ob es wirklich so friedlich zwischen den einstigen Rivalen bleibt?