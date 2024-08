In Zielgruppe noch vor Fußball Dschungelcamp: Guter TV-Start für die „Legenden“

Die "Legenden" bei "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" . (wue/spot)

SpotOn News | 17.08.2024, 11:06 Uhr

Mit der ersten im TV ausgestrahlten Episode von "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" hat RTL einen guten Start hingelegt. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zog die Show sogar mehr Menschen an als der DFB-Pokal.

Nachdem "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" am Vortag bereits über den hauseigenen Streamingdienst RTL+ seinen Auftakt gefeiert hat, ist auch der TV-Start der Show bei RTL am 16. August geglückt. Der Sender konnte besonders in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen punkten. Laut Daten der AGF Videoforschung erreichte der Legenden-Dschungel hier rund 830.000 Menschen und damit einen Marktanteil von 21,6 Prozent. Somit ließ der Sender sogar das ZDF hinter sich, das es mit dem DFB-Pokalspiel des FC Bayern München gegen den SSV Ulm auf einen Anteil von 18,9 Prozent brachte.

Beim Gesamtpublikum hatte der TV-Dschungel gegen König Fußball jedoch keine Chance. Hier ging der Tagessieg mit rund 4,0 Millionen Menschen, was einem Marktanteil von 19,9 Prozent entsprach, an den DFB-Pokal. "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" brachte es auf einen Anteil von 12,1 Prozent mit einem Publikum von knapp 2,2 Millionen. Unklar ist jedoch, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer sich den Auftakt schon zuvor bei RTL+ angesehen haben, wo am Freitag dann auch schon die zweite aktuelle Folge des TV-Dschungels zu sehen war.

Die tägliche Dosis Dschungel-Legenden

Für das Sommer-Dschungelcamp setzt RTL auf eine Art Allstar-Line-up, daher auch der Titel "Showdown der Dschungel-Legenden". Zu den Kandidatinnen und Kandidaten gehören nur Promis, die sich schon zuvor in die Show gewagt hatten – darunter Moderator Mola Adebisi (51), Model und DJ Giulia Siegel (49), TV-Gesicht Daniela Büchner (46) sowie der Ex-Fußballer Thorsten Legat (55).

Die Moderation übernehmen Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41).

Im TV geht es mit dem Dschungelcamp am Samstag um 20:15 Uhr weiter. Noch bis zum 1. September wird bei RTL täglich zur Primetime eine neue Episode zu sehen sein. Bei RTL+ sind die Folgen stets einen Tag zuvor abrufbar.