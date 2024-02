"Ich liebe dich" Dschungelcamp: Heinz Hoenigs liebevolles Wiedersehen mit seiner Frau

Heinz Hoenig hat das Dschungelcamp an Tag 12 verlassen. (ili/spot)

SpotOn News | 31.01.2024, 14:15 Uhr

Schauspieler Heinz Hoenig hat das Dschungelcamp verlassen. Nicht nur mit seinem Auszug bewegte er die Herzen, auch das Wiedersehen mit seiner Frau rührt zu Tränen.

"Heinz ist zurück in der Zivilisation und kann endlich wieder seine Herzensmenschen in die Arme nehmen", kommentiert der Sender RTL ein rührendes Video, das auf der Instagram-Seite von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" veröffentlicht wurde.

Zu sehen ist der Moment, in dem Schauspieler Heinz Hoenig (72) nach dem Auszug aus dem Dschungelcamp seine Frau, Annika Kärsten-Hoenig (38), zum ersten Mal wieder in die Arme schließt. Bei ihm fließen Tränen, sie streichelt ihm liebevoll über die Wangen, küsst ihn und richtet seine Frisur. "Ich liebe dich", sagt er nach zwei Wochen Trennung und Strapazen gerührt und weiter: "Ist das schön, wieder hier zu sein, Mamma Mia".

Kärsten-Hoenig postet das Video auch auf ihrem Account und kommentiert es mit dem Hashtag #unconditionallove (Dt. bedingungslose Liebe).

Annika Kärsten-Hoenig: "Seine körperliche Verfassung hat etwas nachgelassen"

Im Post davor erklärt Annika Kärsten-Hoenig, die mit Heinz Hoenig seit 2019 verheiratet ist und zwei gemeinsame Kinder mit ihm hat, wie es dem Schauspieler inzwischen geht.

"Es ist so, der Heinz ist raus, wie ihr gesehen habt. Vorsorglich aus medizinischen Gründen. Er selber, glaube ich, hätte noch weiter durchgehalten, aber ich finde es sehr sehr verantwortungsvoll von der Produktion, dass sie so entschieden haben und dass sie da kein unnötiges Risiko eingehen", so Kärsten-Hoenig.

Weiter sagt sie: "Ich glaube, wir haben alle gesehen, dass seine körperliche Verfassung etwas nachgelassen hat." Mental sei er aber "super gut drauf, Gott sei Dank". Er sei zurück bei seiner Familie, das Wiedersehen am Vorabend sei "sehr sehr emotional" gewesen, berichtet sie lächelnd.

Ein Interview mit Heinz Hoenig hat RTL für die Sendung am heutigen Abend angekündigt. Diesmal startet "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" um 22:15 Uhr.