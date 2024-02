Beauty & Fashion Dua Lipa schwärmt von ihrem Grammy Awards-Kleid Dua Lipa verriet, dass sie sich auf dem roten Teppich der Grammy Awards in ihrem Outfit wie „Jeanne d’Arc“ fühlte. Die ‚Dance the Night‘-Künstlerin erklärte, sich „sehr stark“ gefühlt zu haben, als sie am Sonntag (4. Februar) in einem langärmligen Courreges-Kleid in Silber-Metallic mit Cut-Outs an der Hüfte in der Crypto.com Arena in Los Angeles […]