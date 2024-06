Auftritt bei legendärem Festival „Vergesst Promi-Bullshit“: So will Russell Crowe Glastonbury rocken Russell Crowe tauscht Filmset gegen Bühne – der Oscarpreisträger tritt mit seiner Band beim renommierten Glastonbury-Festival auf. Dort will er den „Promi-Bullshit“ hinter sich lassen und nur für die Musik gefeiert werden. Mit ihr fing er schließlich vor der Schauspielerei an.