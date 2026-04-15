Stars Dustin Hoffman veröffentlicht Memoiren

Dustin Hoffman - May 2017 - Famous - Cannes Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2026, 09:00 Uhr

Dustin Hoffman veröffentlicht seine Memoiren.

Dustin Hoffman wird seine Memoiren veröffentlichen.

Der 88-jährige Schauspieler – einer der meistdekorierten seiner Generation – hat angekündigt, ein neues Buch mit dem Titel ‚Look at Me‘ herauszubringen. In einer Erklärung schrieb er zu seinem neuen Projekt: „Nach 88 bemerkenswerten Jahren und Jahrzehnten, in denen ich diese Memoiren schreiben wollte, habe ich es endlich geschafft. Ich freue mich darauf, sie mit euch zu teilen.“ Das Buch, das vom Verlag als „überschwänglicher Streifzug“ durch Hoffmans Karriere beschrieben wird, erscheint am 10. November beim Simon-and-Schuster-Imprint Simon Six. Die Memoiren erzählen seine Geschichte anhand seiner gefeierten Werke, darunter ‚Die Reifeprüfung‘ (1967) und ‚Tootsie‘ (1982). In einer Erklärung gegenüber ‚People‘ sagte der Lektor des Buches, Jonathan Karp: „‚Look at Me‘ hat dieselben Qualitäten, die so viele von uns an Dustin Hoffmans Filmen lieben. Es ist voller Kunstfertigkeit, Leidenschaft, Charakter und Witz.“

Hoffman ist einer der erfolgreichsten Schauspieler aller Zeiten und hat im Laufe seiner Karriere zahlreiche Auszeichnungen gewonnen. Allerdings gab der erfahrene Filmstar zuvor zu, sich wegen seines Aussehens unsicher zu fühlen. Hoffman, der der kleinste Schüler in seiner Highschool-Klasse in Los Angeles war, sagte 2017 gegenüber ‚GQ‘: „Du kannst es ruhig sagen, ich bin hässlich, ich bin hässlich! Ich mache immer Witze darüber: Sie haben den ’sexiest man alive‘ oder so auf dem Cover von ‚People‘, und ich sage dann: ‚Sorry, Schatz, ich werde es nie auf dieses Cover schaffen!‘ Und das habe ich auch nie, denn ich denke mir: Na ja, man muss eben gut aussehen.“

Trotz seines Erfolgs trägt Hoffman noch immer einige Unsicherheiten aus seiner Kindheit mit sich. Der Schauspieler, der am Los Angeles Conservatory of Music studierte, bevor er sich für die Schauspielerei entschied, erklärte: „Das, was du in den ersten Lebensjahren über dich selbst empfindest, verschwindet nie, besonders in den prägenden Jahren. Man findet einen Weg, damit umzugehen, aber es ist schmerzhaft. Und man kann diesen Schmerz verarbeiten. Aber ich denke, man behält immer Spuren davon.“