SpotOn News | 07.04.2024, 12:31 Uhr

Dwayne "The Rock" Johnson hat sein erstes Wrestling-Match seit etlichen Jahren bestritten. In Philadelphia gab der 51-jährige Hollywoodstar im Ring eine exzellente Figur ab - und war am Ende siegreich. Auch Jason Kelce, der Bruder von Taylor Swifts Partner Travis Kelce, griff in die Kämpfe ein.

Der ehemalige Profi-Wrestler Dwayne "The Rock" Johnson (51) stand seit etlichen Jahren nicht mehr im Ring. Stattdessen machte der Hüne bekanntlich in Hollywood Karriere, war in Blockbustern wie "Jumanji: Willkommen im Dschungel" oder der "Fast & Furious"-Reihe zu sehen. Doch am Samstagabend (6. April) war es in der US-Metropole Philadelphia wieder so weit: Für das Groß-Event WrestleMania XL stieg Johnson an der Seite von Wrestling-Profi Roman Reigns (38) in den Ring. Gemeinsam mit dem amtierenden WWE-Champion kämpfte er gegen Cody Rhodes (38) und Seth Rollins (37) – und gewann.

"The Rock": Weitere Wrestling-Matches in der Zukunft?

Weit mehr als 70.000 Zuschauer wohnten "Forbes" zufolge im Lincoln Financial Field, dem Heim der Philadelphia Eagles, dem starbesetzten Tag Team Match bei. Beinahe 50 Minuten dauerte das spektakuläre Hauptereignis des ersten WrestleMania-Abends, wobei der turbulente Kampf zahlreiche Wendungen nahm. So drohte etwa "The Rock" dem Schiedsrichter damit, dass er ihn feuern lassen könne, sollte er sich entschließen, die Regeln gegen sein Team durchzusetzen – keine leere Drohung des Hollywoodstars, ist "The Rock" doch seit Jahresbeginn auch Aufsichtsratsmitglied von TKO, dem Mutterkonzern von WrestleMania-Ausrichter WWE.

Letztendlich triumphierte "The Rock" mit seinem Partner Roman Reigns, der nun am Sonntagabend sein Titelmatch gegen Cody Rhodes unter den besonderen, sogenannten "Bloodline"-Regeln bestreiten wird. Hier ist alles möglich und erlaubt – und auch Dwayne "The Rock" Johnson dürfte aller Voraussicht nach abermals in den Kampf eingreifen. Weitere Wrestling-Auftritte des mittlerweile über 50-jährigen Schauspielers sind für die Zukunft auch nicht ausgeschlossen.

Auch Travis Kelces Bruder steigt bei WrestleMania XL in den Ring

Ebenfalls beim großen WrestleMania-Event blicken ließ sich Ex-NFL-Profi Jason Kelce (36), der Bruder von Taylor Swifts (34) Partner Travis Kelce (34). Jason Kelce kam gemeinsam mit Philadelphia-Eagles-Profi Lane Johnson (33) den Wrestlern Rey Mysterio (49) und Andrade (34) zur Hilfe, wobei die beiden Hünen maskiert in den Kampf eingriffen, wie unter anderem "People" berichtet. Als Jason Kelce dann seine Maske vom Gesicht zog, war der Jubel in der Wrestling-Arena in Philadelphia groß, spielte der ehemalige NFL-Center doch in seiner gesamten Profi-Footballer-Karriere für das lokale Team, die Philadelphia Eagles.