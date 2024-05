Film Edgar Wright: Regie für ‚Barbarella‘-Remake?

Edgar Wright - March 2022 - Famous - NME Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.05.2024, 18:00 Uhr

Der Filmemacher ist in Gesprächen, die Regie des Remakes zu übernehmen.

Edgar Wright ist in Gesprächen, die Regie des ‚Barbarella‘-Remakes zu übernehmen.

Der 50-jährige Regisseur wird die Neuauflage des Klassikers aus dem Jahr 1968 leiten, in der Sydney Sweeney die Hauptrolle spielen wird, die im Originalfilm von Jane Fonda verkörpert wurde.

Edgar, zu dessen früheren Projekten ‚Shaun of the Dead‘ und ‚Last Night in Soho‘ gehören, interessiert sich schon seit einiger Zeit für den Film und traf sich nach der ersten Ankündigung im Jahr 2022 mit Sydney, um an dem Remake zu arbeiten. Jane Goldman und ihre Tochter Honey Ross sollen ebenfalls in den Verhandlungen sein, um das Drehbuch zu schreiben, wobei die ehemalige Drehbuchautorin für erfolgreiche Franchises wie ‚X-Men‘ und die Spionageserie ‚Kingsman‘ schreibt. Über den neuen Film ist bisher noch wenig bekannt, aber das Original wurde von Roger Vadim inszeniert und handelte von einem Astronauten aus dem 41. Jahrhundert, der einen bösen Wissenschaftler namens Durand Durand aufhalten muss. Jane hatte zuvor gestanden, dass sie wegen des Remakes „besorgt“ sei, weil sie sich nicht sicher sei, wie das Projekt ausgehen werde. Die 86-jährige Schauspielerin verriet gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Ich versuche, es nicht zu machen. Weil ich mir Sorgen darüber mache, was passieren wird. Ich hatte eine Idee, die Dino De Laurentiis, der Originalproduzent, zu seinen Lebzeiten nicht hören wollte. Aber es hätte ein echt feministischer Film werden können.“ Unterdessen hatte Sydney den Flop von ‚Madame Web‘ am Anfang des Jahres heruntergespielt, weil es ihr ermöglichte, eine Beziehung zu Sony aufzubauen.