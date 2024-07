Stars Glen Powell: Drehpause für Abschlussprüfungen

Bang Showbiz | 18.07.2024, 08:00 Uhr

Glen Powell lernt für seinen College-Abschluss via Zoom.

Der ‚Twisters‘-Schauspieler steht kurz vor seinem Abschluss an der University of Texas in Austin, aufgrund seiner beruflichen Verpflichtungen kann er jedoch nicht regelmäßig am Unterricht teilnehmen, weshalb er hauptsächlich „Fernunterricht“ nimmt. Er erzählte ‘IndieWire’: „Ich sitze nicht regelmäßig in einer Klasse mit anderen Studenten. Ich werde im Grunde zurückkommen, weil ich meinen Abschluss machen muss, aber ich werde im Herbst ‚The Running Man‘ drehen. Ich werde also in London sein, aber ich werde für die Prüfungen zurückkommen. Sie lassen es mich also per Fernstudium herausfinden. Und ich werde natürlich kommen, mich in den Unterricht reinzoomen und so weiter, aber ich muss für die Prüfungen zurück sein. Wir planen also, dass ich zwei- oder dreimal pro Semester zurückkomme, um meine Sachen abzuholen.“ Glen lobte den ‚The Running Man‘-Regisseur Edgar Wright dafür, dass er seinem Studienplan entgegenkam. Er fügte hinzu: „Edgar war sehr nett und hat mir erlaubt, meinen Abschluss in der Mitte seines großen Films zu machen.“

Der 35-jährige Schauspieler gab zu, dass der Filmemacher schon immer ganz oben auf seiner Wunschliste stand, wenn es um Leute ging, mit denen er zusammenarbeiten wollte. „Als ich 2008 nach L. A. zog, hatte ich eine Wunschliste von Regisseuren, mit denen ich zusammenarbeiten wollte, die ich meinem damaligen Agenten schickte – und Edgar Wright ist buchstäblich die Nummer eins. Ich bin ein echter Edgar Wright-Fan. Und die Tatsache, dass ich jetzt mit ihm arbeiten kann, ist einfach verdammt cool“, so Powell.